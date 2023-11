Pamela Anderson revela el motivo por el que ya no lleva maquillaje

En la década de los 90, fue uno de los sex symbols más famosos del mundo. Ahora, a los 56 años, Pamela Anderson mantiene parte de su belleza pero con un matiz: más natural.

Y es que la actriz canadiense, famosa por ser una de las protagonistas de Los vigilantes de la playa, ahora no lleva nunca maquillaje, ni siquiera en los eventos a los que acude.

Tal y como recoge el Daily Mail, todo empezó gracias a su reality, Pamela's Garden of Eden, en el que empezó a salir sin maquillaje en el rostro. "Quería que fuera real. No quería estar iluminada y maquillada. Sólo tenía que ser yo misma, gritaba que saliera de mí", dijo. "Sentí que realmente necesitaba compartir quién era, quién soy, y ha sido muy liberador", añadió.

La actriz agregó que tuvo una experiencia tan maravillosa al presentar con naturalidad que comenzó a asistir a eventos de celebridades sin maquillaje.

"Cuando fui a la Semana de la Moda de París, decidí no usar maquillaje y realmente me sentí como esa niña de cinco años de Ladysmith que vistió ropa de Victoria Beckham", dijo.

"No pretendía ser una declaración, no es la paz mundial y no sabía si alguien se daría cuenta. No estoy sentada en una silla de maquillaje durante tres horas", prosiguió Anderson.

"Me miré al espejo y dije: 'Tienes casi 60 años, esto es suficiente, simplemente disfruta de París y no juegues'", añadió.

La actriz recibió numerosos elogios por su "valiente" decisión de no maquillarse, como de las actrices Scarlett Johansson o Jamie Lee Curtis, que la alabaron públicamente.