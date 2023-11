María Castro explica por qué le salen hematomas durante el embarazo: "No los voy a tapar porque es importante normalizarlo"

La felicidad de María Castro no deja de crecer a cada día. Desde que el pasado 1 de noviembre diera a conocer al mundo la noticia de su tercer embarazo, la actriz no ha parado de recibir mensajes de enhorabuena. Y es que, como así mismo explicó en su publicación de Instagram, para ella su bebé es un "milagro".

Por este motivo, la presentadora de televisión ha decidido que explicará cómo va evolucionando su estado para ayudar a otras madres. Su intención es dar voz a problemas que no son tan comunes, como el que ella misma padece.

Aunque anteriormente había evitado hablar de esto, ahora busca normalizarlo. Así mismo lo ha explicado: "Como no voy a poder evitar enseñar mi barriguita, vais a ver que aparecen una serie de hematomas a los lados que no quiero tapar porque creo que es muy importante normalizarlo. Es porque me pongo todas las mañanas heparina".

Esto se debe a que durante todo el embarazo y el periodo de lactancia se debe de someter a un tratamiento: "En su día me descubrieron, a los 21 años, que tenía una trombosis en una pierna y me buscaron el origen de esa trombosis. El origen es que tengo una mutación genética que hace que mi sangre esté más coagulada que las de las demás".

Gracias a esta medicación, María puede evitar que tanto ella como su futuro bebé puedan sufrir trombos. Su estado es un momento de especial riesgo, ya que podría desembocar en un aborto espontáneo, por lo que cualquier protección es poca.

"En su día mi familia vivió un drama al descubrirme una trombosis, pero no hay mal que por bien no venga. Desde entonces lo sé y sé que si algún día me quedo embarazada, como es este caso, me tengo que pinchar", ha explicado María a través de sus redes sociales.

Al fin y al cabo, este proceso no es nuevo para ella, ya que ha pasado por dos embarazos anteriormente. Gracias a su experiencia previa sabe que todo por lo que pase actualmente lo hace para darle "vitamina" a su pequeño, como ella misma asegura.