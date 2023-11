El divertido anuncio con el que María Castro celebra su tercer embarazo: "Otra vez nuestro corazón se va a transformar mágicamente"

María Castro no podría estar más contenta con su vida actualmente. No solo a nivel profesional, sino que a nivel personal se encuentra de enhorabuena. Y es que la actriz volverá a ser madre por tercera vez.

Así lo ha anunciado a través de una divertida publicación en su cuenta de Instagram. Demostrando a todos sus seguidores cómo su cuerpo ya luce las típicas curvas de premamá, toda la familia se ha unido para hacer una divertida imagen. Así su marido posa con sus hijos mientras que ella se queda de pie viéndolos.

Entre ellos, la actriz ha dibujado un signo más, por lo que la suma debería de dar cuatro. Sin embargo, al estar embarazada, es un cinco el resultado. Demostrando así como dentro de poco su familia pasará a ser numerosa con la llegada de su tercer bebé.

"Hoy es el Día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando", empezaba a escribir en el pie de imagen de su publicación, "pero hace tiempo que 'entendí' que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestros corazones), para que otros entren en ellos".

"Pues parece ser que en el 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro para acoger el amor incondicional que solo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás". De este modo, la intérprete de Tierra de Lobos ha querido agradecer el "milagro" de volver a ser madre.

Su futuro hijo nacerá en la primavera del año que viene y será el pequeño de la casa junto a Maia, de siete años y Olivia de tres. Los tres son frutos de su relación con José Manuel Villalba, con el que lleva casada desde 2018.

Al conocerse la noticia, rápidamente tanto personas anónimas como sus amigos más conocidos han querido dar la enhorabuena a la actriz. Ejemplo de ello han sido los mensajes de felicidad de Paula Echevarría, Lydia Bosch, Miren Ibarguren o Eva Isanta. "¡Qué precioso y qué felicidad, María! ¡Y poder vivirlo a tu lado cuidándote día a día mucho más! Viva la Vida", escribía su compañera en La que se avecina.