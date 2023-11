Madrid revisará los grandes árboles cuando haya borrascas, aunque "el riesgo 0 no existe"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el árbol que mató este jueves a una joven de 23 años en la calle Almagro no tenía "afecciones". No obstante, indicado que desde el Ayuntamiento se van a intensificar tanto los controles en los árboles de la capital, sobre todo en lo que respecta a los de grandes dimensiones, como los canales de comunicación para advertir a los ciudadanos sobre los riesgos que suponen borrascas como Ciarán.

El ejemplar de 20 metros de altura y 2 toneladas que se desplomó en esta vía no es el único de grandes dimensiones. Esto significa que es una calle en la que existen más riesgos de que puedan derrumbarse como consecuencia de las fuertes rachas. "Es cierto que dentro del porcentaje de árboles que se pudieran ver más afectados como consecuencia de fenómenos de estas características, en esta calle hay un número elevado", ha asegurados el regidor madrileño. Por este motivo, se ha comprometido a "intensificar todas las acciones para tener controlados los árboles y, así, poner todos los medios para evitar un accidente de estas características".

No obstante, ha manifestado que "el riesgo 0 no existe" en una ciudad como Madrid, "donde el 50% de las calles tienen árboles". Por tanto, desde Cibeles, y más en concreto desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, continuarán tomando medidas de "prevención", pero es imposible asegurar que no se volverá a producir una desgracia como esta en la capital.

El olmo no tenía "afecciones"

En relación al suceso provocado por la borrasca Ciarán, el primer edil ha afirmado que el olmo siberiano que mató a la joven en la calle Almagro no tenía "afecciones". "Se hizo ayer- jueves- una revisión donde se ratificó lo que se había visto en mayo del 22 y el 23, es decir, que no había afecciones o que no había una causa aparente que justificara el árbol se encontrara en una mala situación o en un mal estado", ha apuntado.

"Yo sé que parece inexplicable, y más aún le debe parecer a los familiares de la persona fallecida,. Por tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de poner todos los medios para averiguar cómo es posible que ese árbol se cayera de cuajo", ha manifestado el alcalde.

Aunque la investigación continúa abierta y está siendo examinada por los técnicos del Consistorio, Almeida ha señalado que la causa podría radicar en el emplazamiento en el que se encontraba situado el ejemplar. "Se apunta que la situación en la que se encontraba el árbol, que es justo en el esquinazo, pudiera haber afectado para que se produjera el levantamiento o el desgarramiento de la raíz", ha explicado. Y es que, cuando se desplomó sobre el paso de cebra, la caída levantó hasta el pavimento, puesto que se derrumbó por completo. "No es que cayeran las ramas".