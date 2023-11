El patrimonio protegido para hijos con discapacidad explicado en vídeos, porque sus ventajas "no están aprovechadas"

La Federación Down España y los expertos juristas de la Fundación Aequitas han publicado una serie de vídeos dirigidos a familias de personas con síndrome de Down en particular y para cualquiera a cargo de personas con discapacidad intelectual en general para resolver dudas sobre el patrimonio protegido.

El patrimonio protegido es una solución para la protección económica de las personas con discapacidad. Está compuesto por bienes y derechos y condicionado a la satisfacción de las necesidades de la vida diaria de la persona con discapacidad.

Según explicó Down España, este instrumento jurídico “genera varias dudas” en las familias de personas con discapacidad y sus ventajas “no están suficientemente aprovechadas” por muchas de ellas.

Ya están disponibles los tres primeros vídeos de la serie e irán publicando de forma periódica en sus redes sociales los siguientes. En ellos, la notaria Jéssica Peón y el abogado experto en discapacidad José Luis Castro-Girona explicarán qué es un patrimonio protegido, para qué sirve, cuáles son su ventajas fiscales, cómo se gestiona, desde cuando se puede constituir o quién puede hacer aportaciones, entre otras dudas.