El Congreso hace oficial el nombramiento del nuevo letrado mayor entre las críticas del PP por la "necesidad de validar" la amnistía

La Mesa del Congreso se reunirá este viernes para, entre otros asuntos, elegir al sustituto del hasta ahora letrado mayor, Carlos Gutiérrez Vicén. Tras varios intentos frustrados, Francina Armengol propuso a inicios de semana al subsecretario del Ministerio de Política Territorial, Fernando Galindo, para ostentar dicho cargo. Si bien cumple con todos los requisitos para ello, el Partido Popular denuncia el oportunismo del Gobierno al escoger un nuevo perfil socialista en el momento en que requieren que se "valide" la ley de amnistía, que en la anterior legislatura no pasó por el visto bueno del letrado mayor.

De ahí que Alberto Núñez Feijóo vea oportunista la elección de Galindo, ya que se trata de "un subsecretario socialista en el Ministerio de Política Territorial aterrizando directamente en el Congreso justo para validar una ley de amnistía impulsada por Sánchez para mantenerse en el poder", apuntan fuentes del Grupo Parlamentario Popular. A ello suman también el hecho de la reciente dimisión de la directora general de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños. Según denuncian los populares, le ha "cesado" por ser también la esposa de Galindo.

Así, el PP se opondrá al nombramiento del letrado mayor en la votación de este viernes, que, en todo caso, podrá salir adelante con la mayoría que ostentan en el órgano de gobierno de la Cámara PSOE y Sumar. Desde Presidencia del Congreso recuerdan, primero, que les basta con cinco votos favorables y, segundo, que el PP "votó a Galindo tres veces a favor en sus anteriores nombramientos como letrado director".

Sin embargo, la situación habría cambiado en el momento en que los socialistas quieren registrar en el Congreso una ley que, para el PP, es "inconstitucional". Los populares denuncian que Armengol solo ha escogido a Galindo para que valide la ley de amnistía en la Cámara Baja. Así lo denunció este jueves el líder popular durante un coloquio en la Universidad Francisco de Vitoria.

Tal y como recordó Feijóo, la ley de amnistía "no es nueva" porque ya en la anterior legislatura registraron una norma similar en el Congreso ERC y Junts que, por el contrario, llegó a la Mesa del Congreso y "el letrado jefe hizo un informe negativo diciendo que esa ley iba en contra de la Constitución". Fue por ello, que la presidenta de la Cámara en aquel momento, Meritxell Batet, paralizó la norma.

El presidente del PP acusó así a Armengol de "cambiar" al letrado por un motivo partidista y abogó por "proteger" a las Cortes y también al Poder Judicial porque centenares de "fiscales, secretarios, letrados o magistrados" dedicaron centenares de semanas meses a "garantizar todos los derechos procesales de las personas imputadas por un delito de sedición y de malversación de fondos públicos" y que no hubiese "falta de legitimidad". No obstante, fuentes parlamentarias apuntan a que si Presidencia cumple con el reglamento, "no pueden evitar" el nombramiento que se oficializará este viernes.