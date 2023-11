Recientemente, Alan Ruck era venerado en las redes sociales por sus continuas apariciones, pancarta en mano, en los piquetes que los actores y las actrices de Hollywood están llevando a cabo contra las majors en su ya larga huelga. Sin embargo, el intérprete de Succession ha saltado a los medios por una razón muy distinta: un accidente de tráfico.

Según han podido saber desde el portal de noticias TMZ a través de sus fuentes policiales, el intérprete de 67 años ha chocado este pasado martes su camioneta contra el costado de la pizzería Raffalo's Pizza, situada en la intersección entre La Brea Avenue y Hollywood Boulevard alrededor de las 21.00 horas.

Los vídeos captados por los presentes en el lugar del siniestro muestran el vehículo del actor, un Rivian—una marca de lujo de automóviles eléctricos—, con aproximadamente la mitad delantera de la cabina incrustada en el lateral del edificio, habiendo derribado la pared de ladrillo del local.

Tal y como aseguran las fuentes del citado medio, dos personas resultaron heridas debido al accidente, si bien en principio ninguna de las dos es de gravedad, dado que ambas respiraban con normalidad y estaban conscientes, aunque no por ello deberán prescindir de un seguimiento durante los próximos días.

Además, y por fortuna, no estaba pasando ningún peatón por la acera del lateral de la pizzerías, puesto que con toda probabilidad habría fallecido dada la fatalidad del golpe. Eso sí, las fuentes policiales aseguran que no hay indicios de DUI, las siglas para 'Driving Under the Influence'. Es decir, que no hay pruebas de que Ruck hubiese bebido alcohol o ingerido alguna droga.

El actor, también famoso por la película adolescente de los 80 Todo en un día, se quedó después del accidente en el lugar y en ellos vídeos puede ser visto fuera de la camioneta y hablando por su teléfono móvil mientras los agentes evaluaban los daños y se atendía a los heridos.

Por ahora, la policía cree que las cámaras de vigilancia demostrarán la versión que les ha dado el actor: su camioneta chocó contra otro vehículo por detrás, empujando a este hacia la intersección, sin mayores daños, pero desviando el coche del actor contra el edificio.