El fenómeno Íñigo Quintero, desde dentro: su círculo más íntimo da las claves personales de su éxito

Casi de la noche a la mañana, la vida de Íñigo Quintero Dolz del Castellar ha dado un giro de 180º. De tener apenas 30.000 oyentes mensuales en Spotify, el coruñés de 21 años ha pasado a superar ampliamente los 25.000 millones. Un éxito sin precedentes que le ha permitido posicionar su canción Si no estás en el número 1 del Top 50 Global de la plataforma.

Desde entonces, han sido muchas las voces que se han propuesto explicar qué hay detrás del éxito de Íñigo Quintero, el caso de un joven que, sin la solidez de una discográfica y sorteando las reglas del mundo digital, se ha convertido en el primer artista español en liderar las listas de éxitos mundiales con un tema en solitario, destronando a estrellas internacionales como Bad Bunny, Tate McRae, Taylor Swift o Doja Cat.

"¿Qué me has hecho? / ¿Dónde estoy? / Se me aparecen mil planetas de repente / Esto es una alucinación", cuenta el cantautor gallego en la canción que le ha catapultado a lo más alto, Si no estás, el cual ya acumula más de 178 millones de reproducciones. Y es que estas estrofas bien podrían resumir la vorágine de éxito que ha sorprendido al propio Íñigo, cuyo testimonio es ya objeto de numerosos estudios, artículos y debates interminables en redes sociales. Pero, ¿quién se esconde realmente tras este fenómeno?

La (desconocida) historia de Íñigo Quintero

Antes de que la música llegase a su vida, Íñigo Quintero, nacido el 12 de diciembre de 2001, se crio en Pontendeume, un pequeño pueblo de menos de 8.000 habitantes, situado a media hora de La Coruña, en el seno de una familia numerosa de nueve hermanos, cuyas edades abarcan desde los 23 -él fue el segundo hijo- hasta la más pequeña, de 7. Su padre, un farmacéutico nacido en la misma localidad; y su madre, licenciada en Marketing y Estadística, no provenían de sagas de artistas, si bien siempre tuvieron una cultura musical arraigada.

Así pues, tal y como ha desvelado el entorno más íntimo del gallego a la revista ¡Hola!, su padre les ponía a sus hijos desde música clásica hasta Los Beatles. Una costumbre que no tardó en inspirar a un pequeño Íñigo, que, aficionado a "aporrear" un piano de juguete que le trajeron los Reyes, comenzó a ir a clases extraescolares de piano.

Después de doce años en la misma localidad, Íñigo se mudó definitivamente a La Coruña, donde compaginaba su formación en el Conservatorio con el deporte -tenis y fútbol, principalmente-. No fue hasta que, con 16 años, uno de sus profesores en la Escuela de Músicos le introdujese en la producción -con mesa de mezclas incluida-, que se despertó un profundo interés por este "hobby".

Sin embargo, aunque ya componía sus primeras canciones, se trataba todavía de una pasión que llevaba en la más absoluta intimidad. Tanto es así, que cuando tocaba el piano, lo hacía a puerta cerrada, para que nadie le escuchara. Y es que, por ese entonces, ni se planteaba labrarse un futuro en esa dirección. De hecho, a los 18, se mudó al colegio mayor de Moncloca, en Madrid, para estudiar Derecho y Administración de Empresas.

Una decisión que, poco después, supuso una gran crisis personal que, agraviada por la pandemia, le llevó a abandonar su carrera para perseguir su auténtica vocación, la de enseñar -cuando era más joven fue monitor de campamentos-, cursando Magisterio y Psicología en la Universidad Villanueva (CUV).

Allí, rodeado de amigos interesados por la música, descubrió cómo se podían subir canciones a Spotify. Ya está. Le había "picado el gusanillo". Sin embargo, su modestia y su forma de ser reservada le impedían dar el paso definitivo de compartir su música con el mundo.

Un antes y un después

El 23 de septiembre de 2022, Íñigo Quintero publicó en Spotify Si no estás, una canción producida por él mismo, cuyo mensaje es, aun a día de hoy, un misterio. Entre teorías que apuntan a que está dedicada a un antiguo amor, destacan otras que la definen como un himno religioso que aborda la pérdida de fe de un ser querido. De hecho, la comunidad católica ya ha adoptado este tema, inspirados por este mensaje que tanto afecta a los jóvenes cristianos.

Íñigo, quien estudió en el colegio Peñarredonda, vinculado al Opus Dei y nunca ha ocultado sus profundas creencias cristianas, ha preferido dejar su tema a la libre interpretación del público, sin desvelar su mensaje. Algo que demuestra, una vez más, su discreción y pudor a la hora de hablar de su intimidad.

Pronto, recibió las primeras llamadas -como la de Los40 de Galicia-, y las primeras oportunidades, como un festival gallego al que nunca llegó a asistir, a la vez que daba sus primeros bolos, en los que ganaba entre 100 y 200 euros, a compartir con su grupo de amigos. Sin embargo, durante el verano de 2023, todo cambió, después de que la productora Aqcustic le tendiese la mano.

Durante ese verano, su canción comenzó a viralizarse a través de redes sociales -especialmente, en TikTok-, como si fuese la pólvora. Mientras que su vida profesional despegaba, el artista continuó igualmente con sus planes. El mismo verano "de siempre", rodeado de su familia y de sus amigos de toda la vida. Asimismo, con el dinero que había ahorrado de sus conciertos, se fue La India a hacer un voluntariado con Cooperación Internacional -ya lo hizo anteriormente, en Costa de Marfil-.

En su regreso a la capital, se instaló en el piso que comparte con cuatro amigos. Tras el fin del verano, ya contaba con su primer millón de reproducciones. Una cifra que no haría más que aumentar sin parar en las sucesivas semanas y le erigiría como una estrella internacional, con tan solo cuatro canciones en el mercado.

Sin embargo, tal y como ha revelado la revista ¡Hola!, el cantautor ni se plantea abandonar sus estudios. Una decisión, acorde a la humildad e innata sensatez que tanto le caracterizan. Aun así, feliz y pletórico, disfrutando de esta dulce etapa de su vida, no pierde de vista el nuevo camino que se ha abierto ante él. Sin duda, una historia vital a la altura de su sueño que, por el momento, parece imbatible.