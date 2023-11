El Gobierno ultima una cadena de ahorro energético que promoverá descuentos por renovar neveras o cambiar ventanas

Comprar un frigorífico o un lavavajillas más eficientes, cambiar la caldera de gas por una bomba de calor o poner ventanas nuevas en casa puede tener descuento. No solo mediante una subvención directa para ahorrar energía, sino mediante el nuevo sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) que está a punto de poner en marcha el Ministerio de Transición Ecológica, por el que las comercializadoras de energía y compañías de reformas o comercios podrán "monetizar" el ahorro de energía que se consiga con determinados artículos o reformas que contribuyan a ello. En última instancia, este beneficio económico deberá llegar a los consumidores en forma de descuentos por la compra de ciertos artículos para el hogar u obras de reforma que deberían ofrecer los vendedores que antes obtienen con ello una ganancia, siempre que tengan acreditación para obtener estos certificados.

El objetivo de este círculo de la eficiencia energética consiste en impulsar mediante el beneficio económico acciones que permitan que España cumpla con sus objetivos de eficiencia energética marcados en la UE, donde una directiva actualmente en revisión indica que debe mejorar un 32,5% para 2030. En España, el Gobierno ha fijado el objetivo del 44% de mejora de eficiencia energética en términos de energía final en el nuevo Plan Nacional Integrado de Eficiencia y Clima (PNIEC).

El denominado "Sistema de CAE" es una prioridad para el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y se articula en torno al valor económico que se otorga a la eficiencia energética: por cada kilovatio/hora de ahorro certificado, una empresa acreditada recibirá un CAE que podrá intercambiar por dinero -la cantidad la determinará el mercado en cada caso- del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), creado para que las grandes empresas energéticas contribuyan con este fin.

Quienes pueden emitir los CAE -y, por tanto, solicitar un reembolso por cada kilovatio/hora de ahorro energético- son las comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos que por ley están obligadas -por eso se llaman "sujetos obligados"- a contribuir financieramente a la eficiencia energética, bien con aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética Energética o liquidando los certificados de ahorro energético del sistema que está a punto de ponerse en marcha. Como novedad ahora, también podrán expedir CAE y liquidar su valor los llamados "sujetos delegados", empresas con acreditación para emitir estos certificados y con experiencia en el campo de eficiencia energética. Pueden ser, por ejemplo, empresas de reformas o comercios de electrodomésticos.

Consumidores, propietarios de los ahorros

Los consumidores de a pie, los hogares, ocupan un lugar destacado en la cadena. Empresas, comunidades de vecinos o particulares son los denominados "propietarios de los ahorros", quienes toman la decisión de renovar electrodomésticos o aislar mejor sus casas, acciones por las que un comerciante o una empresa de reformas acreditados para emitir CAE podrán acumular kilovatios/hora de eficiencia energética por los que obtener un beneficio económico. Como contraprestación, el plan consiste en que estos beneficios 'indirectos' creen un nuevo ecosistema de competencia, en el que las empresas tengan capacidad para hacer descuentos en electrodomésticos o reformas gracias a que a ellas también les salen más baratos, por 'venta' de los CAE.

Según explican en Transición Ecológica, una vez que el sistema esté en pleno funcionamiento, podrá ocurrir que una persona que quiera hacer obras, por ejemplo, para cambiar las ventanas de su casa pida varios presupuestos en los que las distintas empresas podrán competir con precios más bajos que pueden ofrecer gracias a la monetización por la eficiencia energética que supone mejorar de esta forma el aislamiento de un domicilio. Beneficiarse de este tipo de descuentos es compatible con ayudas y subvenciones públicas para electrificación o eficiencia. De hecho, esta cadena ya puede ocurrir porque ante la expectativa de, por ejemplo, una empresa de reformas o un comercio de electrodomésticos de ser retribuida con los CAE que genere un cambio de ventanas o un lavavajillas de alta eficiencia, tanto ella como el consumidor pueden ofrecer o exigir precios inferiores.

Lavadoras, lavavajillas o congeladores

Como uno de los últimos pasos para poner en marcha el Sistema CAE, el Ministerio de Transición Ecológica publicó recientemente una resolución que especifica qué categorías estándar de productos, servicios o acciones tendrán derecho a la emisión de Certificados de Eficiencia Energética. Además, podrá haber otras acciones singulares, no incluidas en el catálogo. Detalla también cómo debe hacerse la ficha técnica y qué elementos debe contener para solicitar la 'monetización' de los CAE a través de la Plataforma electrónica del Ministerio.

En el "sector residencial", la Resolución contempla que podrán ser intercambiados por CAE los kilovatios/hora que se ahorren mediante la adquisición de frigoríficos, frigorífico-congelador o congelador de alta eficiencia, así como de lavavajillas y lavadoras de "alta eficiencia" o la sustitución de calderas de gas por bombas de calor tipo aire-aire, aire-agua, agua-agua o combinadas.

También contribuirán a la emisión de CAE la renovación o sustitución de ventanas en edificios de viviendas, la "rehabilitación profunda" de edificios en viviendas o la rehabilitación de la envolvente térmica por más del 25% de la superficie y de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios de viviendas, cuando la superficie afectada sea inferior o igual al 25%.

Último paso

Comercializadoras de energía y empresas acreditadas deberán 'subir' las fichas debidamente cumplimentados por las acciones permitidas a la plataforma digital que ultima Transición Ecológica, donde también habrá información sobre la verificación del ahorro energético -a cargo de una entidad acreditada- o la evolución del precio de venta de los CAE. Todavía no está lista y de momento habrá una operativa transitoria para que arranque el mercado. Todavía no hay CAE emitidos pero propietarios de los ahorros -consumidores, por ejemplo- y los compradores de eficiencia energética (grandes empresas y otros intermediarios) ya pueden cerrar un precio para la compraventa de la actuación de eficiencia energética. Después, cuando la plataforma esté operativa, llegará la fase administrativa de presentación de la solicitud del certificado, la validación del verificador y la emisión del CAE. Más adelante, también se podrá crear un mercado secundario, ya en este caso entre comercializadores de energía y empresas, donde se podrán comercializar CAE que hayan sido emitidos pero no liquidados al Fondo dentro de un plazo de tres años y donde se espera que el precio que alcanzará el ahorro energético será más elevado que en el mercado primario.