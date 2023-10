Los ciudadanos celebran en la calle la Jura de Leonor: "Esto es un día histórico, había que estar aquí"

Madrid se rinde ante la princesa Leonor. La Jura de la Constitución de la heredera de la Corona por su 18 cumpleaños ha llevado a miles de personas a abarrotar las principales calles de la capital. Con banderas de España, emocionados y algo madrugadores, los asistentes cuentan a 20minutos qué les ha llevado a poner un pie en la calle y cómo han vivido el paso de la princesa por el corazón de la ciudad.

Martín, Paula y Álvaro se personaban esta mañana frente a la Puerta del Sol para celebrar un día que, dicen, es muy singular. "Para nosotros esto es un día histórico y nos hacía mucha ilusión estar aquí hoy en el Día de la Jura de la Constitución de la princesa", explica Álvaro

Los estudiantes han podido ver "fenomenal" a Leonor y Sofía saludando desde el coche y, aunque para ello hayan tenido que prescindir de sus estudios, les ha merecido la pena. "Me he saltado el deber de estudiar, estoy aquí porque quiero verla, porque tenía muchas ganas de ver a la reina y a todo el mundo", sentencia emocionado Martín.

Álvaro ha incidido en la idoneidad de que sea una mujer quien vaya a heredar la Corona de su padre, el Rey Felipe VI: "Es la primera futura reina que vamos a tener desde hace un montón de tiempo, ósea que había que estar aquí".

María José no cabía en sí misma de la ilusión de ver a la familia real en un día de especial relevancia para ellos: "Estoy muy emocionada, soy monárquica hasta la médula y nuestros reyes y la princesa... es que me encantan, no me pueden gustar más; muy emocionante se queda corto".

María José en la celebración por la Jura de la Constitución de Leonor en Madrid. .Jorge París 20M

La mujer ha contado a este medio que estuvo delante del Congreso de los Diputados durante toda la jornada del lunes hasta las 22:00h., hora en la que se quedó sin batería; y que esta mañana se ha levantado a las 8:00h para poder ver la celebración en primera fila, y lo ha conseguido.

Cerca de María José, en la misma plaza de la Villa, se encontraba Julián, que también ha estado unas tres horas de pie para ver a los miembros de la Casa Real. "Ahora voy a esperar a que cuando vuelvan del Congreso pasen por aquí", mantiene.

Julián en la celebración por la Jura de la Constitución de Leonor en Madrid. Jorge París 20M

Julián preferiría que el evento se hubiese celebrado un día del fin de semana o, especialmente, un día festivo, para evitar ausencias de personas que querían venir; una ausencia que él dice haber sentido: "Al hacerlo en día de diario veo mucha gente turista".

Por último, se encontraba en plena plaza de Callao un grupo de adolescentes que se trasladaba al centro con motivo de una excursión del colegio, ubicado en Boadilla. Juan, su profesor, ha contado a este medio que han querido aprovechar la ocasión "para ser partícipes de un evento importante".

Juan y sus alumnos en la celebración por la Jura de la Constitución de Leonor en Madrid. Jorge París 20M

Los niños han relatado también cómo se sienten y las impresiones han sido muy positivas. "Increíble", "súper chulo", "muy guay", eran algunos de los adjetivos. "Muy español", bromeaba una alumna con la bandera de España en su mano.

Con sus compañeros de clase, amigos, familiares o en una disfrutada soledad, los asistentes a la Jura de la Constitución de la princesa Leonor coinciden en la solemnidad, la buena ejecución y, sobre todo, el alto grado de emoción que ha suscitado en ellos esta celebración. Un acontecimiento que no han dudado en tildar de "histórica".