El sueldo que podría cobrar la Princesa Leonor al cumplir los 18 años y jurar la Constitución

La princesa Leonor ha jurado hoy la Constitución en el Congreso de los Diputados ante las Cortes y en presencia de las autoridades del Estado. Un acto cargado de simbolismo en el que la princesa promete lealtad a España, a los ciudadanos y sus derechos y al Rey. También marca el inicio de una mayor presencia de la princesa en la vida pública y la actividad de la Casa Real, así como una serie de implicaciones: Felipe VI podrá delegar en su hija la presencia en determinados actos y la princesa actuará en representación del Estado.

Este nuevo paso implicará, además, que la princesa podría pasar a recibir una asignación de la Casa Real, algo que actualmente solo reciben los reyes Felipe VI y Letizia y la reina emérita Sofía. ¿Cobrará la princesa Leonor una asignación de la Casa Real? ¿De cuánto será la cantidad?

Los sueldos de la Casa Real son públicos

Las asignaciones que reciben los miembros de la Casa Real parten de la partida que recibe la institución de los Presupuestos Generales del Estado y que se fija cada año. De esa partida, la Casa del Rey hace públicos sus presupuestos, en los que detallan las cantidades que reciben los miembros de la Familia Real, tal y como establece el artículo 65.1 de la Constitución. Son datos públicos desde el año 2011 y que se actualizan cada año en la página web de la Casa del Rey.

Así, para el año 2023, solo tres miembros de la Familia Real reciben una asignación directa: el rey Felipe VI (269.296,00 euros), la reina Letizia (148.105,00 euros) y la reina emérita Sofía de Grecia (121.186,00): un total de 538.587,00 euros.

Ahora, la princesa Leonor, que podrá representar de pleno derecho a la Casa Real en diferentes actos, podría pasar a recibir una asignación, algo que se establecerá en los próximos presupuestos de la Casa Real en 2024. Pero, ¿cuánto podría recibir?

No se sabe cuánto podría recibir la princesa Leonor

Es imposible saber qué cantidad podría recibir la princesa Leonor como asignación oficial, ya que aún no está determinada por los presupuestos de la Casa Real ni se conoce la presencia que tendrá en la agenda pública de la Casa del Rey. Tampoco por antecedentes, ya que cuando el entonces príncipe Felipe juró la Constitución, los presupuestos de la Casa Real no eran públicos y no se conoce cuál era su asignación.

Si miramos lo que ocurre en otras casas reales europeas, es habitual que al asumir funciones, los herederos al trono reciban una asignación. Así le ocurrió a la princesa Catalina Amalia de Orange, la hija de los reyes de Países Bajos, que recibe de la corona neerlandesa unos 299.000 euros de salario en una asignación anual de 1,65 millones de euros, según informa Diez Minutos. Por su parte, Isabel de Brabante, heredera al trono de Bélgica, tiene asignado un salario de 920.000 euros anuales.

El presupuesto de la Casa Real española en 2023 es de 8,4 millones de euros, frente a los 44 millones de la Casa Real neerlandesa y a los 11,5 millones de la corona belga (según los datos de 2020 de Forbes), por lo que es previsible que la asignación de la princesa Leonor, de recibirla, sea menor y más equiparada al del resto de miembros de la Familia Real española.