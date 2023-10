Madrid publica el listado de 975 beneficiarios de las becas de FP de Grado Medio

La Comunidad de Madrid ha publicado ya los listados definitivos de las becas de Formación Profesional de Grado Medio para el curso 2023-2024. Los interesados pueden consultar ya el nombre de los beneficiados en el portal web oficial de la Comunidad y el servicio 012 de Atención al ciudadano. En total, 975 estudiantes recibirán esta ayuda que permitirá sufragar los gastos de matriculación.

Las becas están destinadas para los alumnos escolarizados en centros privados de la región de esta etapa educativa no obligatoria. Para esta concesión tienen prioridad aquellas personas que cuentan con menor recursos económicos. La cantidad de las becas oscila entre los 1.659 y 2.765 euros, que dependerá de la renta per cápita familiar. En los casos donde se perciba la Renta Mínima de Inserción, el importe ascenderá hasta los 3.000 euros, cantidad contemplada para poder cubrir la matrícula anual, ya que el centro no podrá cobrar otras cantidades por este concepto.

Estas mismas condiciones se aplican también en casos excepcionales, cuando se constate mediante informe de los Servicios Sociales municipales la especial situación socioeconómica de una familia o se haya acreditado la condición de protección internacional en cualquiera de sus modalidades. Los beneficiarios de Ingreso Mínimo Vital recibirán igualmente 3.000 euros. La Comunidad de Madrid ha invertido cerca de 2,5 millones para estas becas formativas.

"Queremos fomentar la libertad de elección de las familias" e "incentivar la elección de los estudios de Formación Profesional", exponen desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, dirigida por Emilio Viciana. La FP es una de las apuestas del Ejecutivo autonómico para los próximos años, donde se espera destinar más recursos y aprobar en esta legislatura la Ley Maestra de Formación Profesional para "reforzar los logros de un modelo de éxito". Esta opción académica ha ido atrayendo a más alumnos en los últimos años debido a la alta inserción laboral que ofrece para los jóvenes. La estrategia de la Comunidad de Madrid para llegar al pleno empleo a través de la digitalización paso por insultar este sistema formativo.