El drama de Joaquín y Jéssica tras perder a su hija de tres años después de una operación de vegetaciones: "Todo esto es horrible"

Ha pasado algo más de un año y Jéssica Martín y Joaquín Fernández siguen viviendo un drama. En septiembre de 2022, sus vidas se rompieron en mil pedazos cuando su hija Manuela falleció tras una operación de vegetaciones. Tenía tan solo tres años. "Mi mujer es un zombi", dice Joaquín a 20minutos, totalmente roto, al otro lado de la línea telefónica. También cuenta que la familia ha decidido denunciar al Hospital de Alta Resolución de Écija, donde fue operada, y a los sanitarios que la atendieron por "homicidio por imprudencia profesional grave". "Todo esto es horrible", asevera.

Joaquín recuerda el 19 de septiembre del año pasado como "el fatídico día". Fue entonces cuando Manuela ingresó en Écija para ser operada de vegetaciones y que le extirparan las amígdalas. "Nos dijeron que era una operación sencilla y que le iba a mejorar la calidad de vida. Nosotros no lo veíamos para tanto, pero nuestro hijo mayor también se había operado, así que decimos hacerlo", narra Joaquín, que señala que a la hora de hacerle las pruebas para la anestesia "solo la pesaron". Además, cuenta que la cita para la intervención se cambió "hasta seis veces".

Lo habitual antes de someterse a una intervención quirúrgica con anestesia general es realizar una analítica completa y pruebas complementarias como un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Concretamente, la Junta de Andalucía cuenta con una guía informativa sobre esta operación en la que se especifica que se realizará un análisis de sangre.

"Desde el momento de la operación no volvió a hablar. La niña no tragaba, estaba pálida... No estaba bien"

Finalmente, tras ser intervenida a las nueve de la mañana (la operación dura entre 30 minutos y una hora), a la pequeña la mandaron a casa sobre las 18.00 horas de ese mismo día. "El cirujano no pasó a verla antes de que nos fuéramos. Una enfermera la miró y dijo que estaba todo bien", relata. Tampoco tenía recetados los medicamentos que debía tomar para la recuperación, por lo que él tuvo que volver al hospital.

"Desde el momento de la operación no volvió a hablar", continúa el sevillano con tristeza. "A las cinco de la mañana del día siguiente ya estaba en Urgencias. La niña no tragaba, estaba pálida... no estaba bien", añade. En esa primera visita tras la intervención, Joaquín pidió que se le administrasen los medicamentos por otra vía, ya que Manuela no tragaba. Pero la niña no mejoró.

El día 22, la pequeña volvió al hospital junto a su madre y su abuela. "Le pusieron Urbason, algo que se usa en un proceso antiinflamatorio, pero dijeron que no pasaba nada, que todo estaba bien", detalla este padre. "El otorrino puso en el papel de alta que si en cualquier momento acudía a Urgencias se la derivase, pero no se hizo", añade.

"He estado ocho meses sin poder entrar en mi casa porque no se me quitaba la imagen de mi hija aquella noche"

Esa misma noche, la menor tuvo que volver a ingresar, esta vez en parada, y finalmente tardó en fallecer nueve días durante los cuales permaneció en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue intervenida de nuevo. La causa de la muerte: shock posoperatorio hipovolémico.

"Llegaré hasta donde sea"

Joaquín cuenta que "fue un error médico" y apuesta porque la denuncia interpuesta llegue a buen puerto. "Llegaré hasta donde sea para que se haga justicia", afirma. El dolor es mucho. "He estado ocho meses sin poder entrar en mi casa porque no se me quitaba la imagen de mi hija aquella noche", reconoce y reflexiona sobre la terrible situación: "Todo es como una película".

La Junta de Andalucía, por su parte, ha abierto una investigación interna para dilucidar las causas del suceso paralelamente al juicio contra el centro médico y los sanitarios. 20minutos ha intentado contactar con la Consejería de Salud, que ya abogó sin embargo hace unos días, ante los medios, por "esperar" a conocer la resolución del juez.

La consejera Catalina García expresó su "respeto" a la decisión de los padres de interponer una denuncia. Además, explicaba que el "proceso de investigación interna" tratará de esclarecer si la niña falleció como consecuencia de "un error" médico y, en el caso de ser así, activar los mecanismos necesarios para que "no vuelva a pasar" una situación similar. A su vez, la médica que intervino a la menor declaraba en el juzgado y defendía su actuación negando negligencia médica alguna.

"Ni siquiera sabían de qué había muerto, tuve que pedir la autopsia", asegura Joaquín, que se congratula de la apertura de la investigación porque si no no podrían haber denunciado. "Toda la familia está yendo al psicólogo", reconoce, pero cree que será "imposible superar" el profundo dolor que siente.