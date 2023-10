Abascal afea que el PSOE "aplauda" la "traición anunciada" de Sánchez e insta a una movilización "creciente" contra la amnistía

"Un éxito sin ningún tipo de duda". Así ha calificado el líder de Vox, Santiago Abascal, la concentración convocada este domingo por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) que reunió a 100.000 personas en contra de la amnistía en la madrileña plaza de Colón. El presidente de la tercera fuerza política ha instado a la ciudadanía a mantener una movilización "constante y creciente" contra la medida de gracia para los políticos encausados por el procés, la cual ha afeado que fuera "aplaudida" por el PSOE en su conjunto en el Comité Federal celebrado el sábado.

"El Comité Federal en pleno aplaudió de manera unánime la traición anunciada del presidente del Gobierno a la unidad de España y la igualdad de los españoles", ha lamentado Abascal, que ha responsabilizado no solo a Pedro Sánchez, sino al PSOE en su conjunto de respaldar la amnistía. El PSOE reunió el sábado a su Comité Federal, donde el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defendió la pertinencia de "hacer de la necesidad virtud" y pactar la amnistía para revalidar un mandato socialista al frente del Ejecutivo nacional.

Ante lo que Vox considera una "traición", la formación se compromete, según Abascal, a apoyar una "movilización permanente", de la que fue muestra la concentración convocada este domingo en Colón. La manifestación congregó a más de 100.000 personas, según la organización, y contó con la presencia de la cúpula de Vox, de exmiembros de Ciudadanos como Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto, y rostros del PP a título personal como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y Jaime Mayor Oreja.

También el secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha insistido en que los españoles mostraron en la calle que "no están dispuestos a que se dé ni un paso atrás". Abascal ha asegurado que la convocatoria fue un "éxito" y ha destacado la capacidad de movilización pese a al falta de apoyo del PP. "Es más destacable teniendo en cuenta el silencio y el partidismo incomprensible de algunos", ha afirmado de forma velada.

El líder de Vox ha remarcado que la movilización de Colón evidencia la "intensa preocupación" de los españoles por la "corrupción" del Gobierno en funciones, ya que para la tercera fuerza política la amnistía es "el mayor acto de corrupción que puede hacer un político". Por ello, Abascal ha instado a una movilización "constante y creciente". "No va a quedar ningún tipo de traición sin respuesta", ha advertido, anunciando que Vox respaldará una nueva concentración el 18 de noviembre en la plaza de Cibeles. "Estamos contentos de que la sociedad civil siga convocando a los españoles a salir a las calles", ha celebrado Garriga.

Abascal ha remarcado que Vox apoyará la manifestación de noviembre "sin partidismos". "No es momento de levantar siglas, es momento de alzar la bandera nacional, de defender el legado de nuestros padres y abuelos. No entendemos cómo algunos están más preocupados en luchas partidistas y no en armar un frente común para defender la nación", ha expresado Garriga.