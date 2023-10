Esperanza Aguirre llama a la "batalla cultural" contra los "enemigos de España" que apoyan a Sánchez

La exdirigente del PP Esperanza Aguirre ha llamado este domingo a dar "la batalla cultural" contra los "enemigos de España" que apoyan al secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, para seguir al frente del Ejecutivo.

Aguirre ha asistido en Madrid a la concentración convocada por la Fundación Denaes para la Defensa de la Nación Española y ha dejado claro que lo hacía como miembro del PP pero, sobre todo, representando a una de las asociaciones participantes, Pie en pared, que pretende dar "la batalla cultural" contra todas aquellas premisas "que la izquierda considera que tienen que ser ciertas y aceptadas por todos".

Frente a eso, ha defendido que los ciudadanos "tenemos que pensar libremente" y, en su caso, enarbolar unos "principios y valores que no son los de la izquierda".

Después de que Sánchez defendiera este sábado "en nombre de España" la amnistía para los independentistas catalanes implicados en el procés y reconociera que tiene que hacer "de la necesidad virtud", Aguirre le ha respondido que "el fin nunca puede justificar los medios", y justificar lo contrario es "algo verdaderamente rechazable".

Ha alertado de que Sánchez "está queriendo tomar todas las instituciones", ya "tiene" el Ejecutivo y el Legislativo, "tiene" el Tribunal Constitucional, "quiere tomar el Judicial", y "tiene muy bien subvencionada" a la prensa, por lo que "se comprende" que diga que "representa a España". "El último que lo dijo fue Luis XIV", ha apuntado, declarándose partidaria de la democracia liberal y de la separación de poderes.

Por ello, ha alertado, "tenemos que luchar para que España no se pliegue, no acepte el chantaje de quienes quieren romperla", de sus "enemigos", entre los que ha citado a "independentistas, filoterroristas, comunistas" y a un "prófugo" de la Justicia, Carles Puigdemont, que no solo quiere la amnistía, aseguró Aguirre, sino la autodeterminación y "450.000 millones". "Los españoles de bien tenemos que luchar contra todo esto", sentenció.