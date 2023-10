Feijóo reprende a Sánchez por la amnistía: "Quieres hacer de tu necesidad un problema de todos los españoles"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a la carga este domingo ante la certeza, ya confirmada por el propio Pedro Sánchez este sábado, de que los socialistas planean amnistiar a los secesionistas catalanes, y ha criticado al presidente en funciones por tomar decisiones de gran calado solo por su necesidad.

Feijóo intervino en un multitudinario acto del partido en Málaga (con más de 20.000 asistentes) para rechazar las concesiones de los socialistas al independentismo en aras de una investidura de Sánchez que en Ferraz dan ya por hecha.

El líder de los populares afirma que Sánchez ha hecho "de su necesidad un problema para todos los españoles. No hay virtud en nada de lo que dijo ayer (sábado) —en el Comité Federal—, solo hay interés".

"Que no nos tomen el pelo, que no nos digan que se hace por España lo que se hace contra España", dijo Feijóo en la capital malagueña, y agregó que si "hay que elegir entre ser presidente o tener el apoyo de los españoles, me quedo con tener el apoyo de los españoles".

"No los reconoce ni la madre que los parió"

Feijóo lanzó un llamamiento también a los propios socialistas: "Esta izquierda constitucionalista que ya no la conoce ni la madre que la parió, esta izquierda constitucionalista que está a punto de ser eliminada de la faz del Partido Socialista Obrero Español debe unirse a nosotros para decir, oye si quieres hacer esto —la amnistía— en contra de las urnas, convoca las urnas y vamos a votar otra vez".

"Hay que tener muy poca vergüenza y ningún sentido de Estado para decir que se negocia la amnistía, que se negó en campaña, en nombre de España", prosiguió Feijóo, que criticó la "profunda cobardía" de Sánchez al someter al aplauso del Comité Federal de su partido la amnistía, pues lo forman cargos "cuyo sueldo depende" de él.

Feijóo ha retado de nuevo a Sánchez a consultar la amnistía con los ciudadanos, "aquellos que no dependen del sueldo de Sánchez", pero dice que no lo hará porque saben que "ninguna mayoría de españoles quiere esta ley con la que se pretende "exculpar a los que delinquieron".

"Saben que ninguna mayoría de españoles quiere que el Gobierno humille al Poder Judicial y a la Jefatura del Estado. Saben que ninguna mayoría de españoles quiere cambiar un régimen democrático de derechos y deberes por otra categoría en la que un reducido grupo de políticos tienen derechos y en el que la gran mayoría de ciudadanos sólo tienen deberes", ha dicho Feijóo en Málaga.

Reconciliación con su sillón

Feijóo, que dice que cuando Sánchez, que "hará todo lo posible por evitar las urnas", habla de reconciliación, lo hace solo "con el sillón de presidente del Gobierno" y con ella "no se está buscando la convivencia de nadie, sino la conveniencia de uno".

El líder del PP cree que Sánchez está haciendo "el papelón de su vida" porque "no le queda amor propio" y le ha pedido "un poco de honestidad" e "ir de cara", "como al menos van los independentistas", quienes "no tratan de ocultar lo que son", cuando Sánchez "ha mentido desde el primer instante que entró en el Palacio de la Moncloa".

Feijóo afirmó que la amnistía equivale a "pedir perdón" a aquellos que se saltaron la ley y que quienes la defendieron sean "autoinculpados". "Los españoles no somos culpables de las necesidades parlamentarias de Sánchez, añadió el líder del PP, "y no vamos a pedir perdón por cumplir la ley, no es democrático", dijo.

En cuanto a la postura del Partido Popular ante lo que viene, "el retroceso de España", dice que su formación no dejará "de proclamar la unidad de España, cueste lo que cueste", ya que el futuro del país "pertenece a los españoles".

"Amigos, aunque ellos estén dispuestos a poner en venta nuestro país, los españoles no vamos a permitir que nos lo arrebaten. Los españoles somos un pueblo con muchos más principios y con mucha más dignidad que el Gobierno que podemos tener en las próximas semanas. Y el momento llegará, el momento llegará en enero o pronto", dijo Feijóo.

En este sentido, vaticinó un futuro poco halagüeño para Sánchez: "Estará dimitido desde el momento que asuma la Presidencia" con las condiciones impuestas por los secesionistas, porque a juicio de Feijóo, el futuro ya no dependerá de él sino de una minoría que buscará su propio interés.