Imanol Arias deja clara su posición sobre la amnistía y zanja la polémica de sus problemas con Hacienda

El actor Imanol Arias, conocido por su interpretar a Antonio Alcántara en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó, ha dejado claro lo que piensa sobre la amnistía, uno de los temas de actualidad en la sociedad española, en una entrevista con Boris Izaguirre que se emite este sábado en el programa de La Sexta, Más vale sábado.

En el fragmento de entrevista que ha publicado el programa de Atresmedia, pone de manifiesto que él ya ha "vivido dos amnistías" y recuerda "la del 77" y la "amnistía fiscal".

El actor cree que "debe tener una motivación" y que tanto quienes la apoyen como quienes estén en contra expliquen bien sus motivos, para que estos queden claros.

"No sé si trata tanto de perdonar como de... tiene que haber muchos compromisos para que si se cierra algo, lo que empiece tenga otra esperanza", ha comentado más a fondo sobre la amnistía a los presos del procés que Pedro Sánchez negocia con Junts y ERC para su investidura.

Actualmente, el actor se encuentra en el Teatro Infanta Isabel de Madrid representando la función Muerte de un viajante, donde contestó a otras preguntas como la de sus problemas con Hacienda que causó un gran revuelo en 2017 cuando se le acusó de defraudar tres millones de euros.

"Tres millones es la cantidad resultante con todas las multas", explica el intérprete español que no se considera "culpable" sino "responsable" porque realizaba el pago de sus impuestos "con una fórmula que no me corresponde, por lo visto".