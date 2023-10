Tensión en el funeral de Fernández Tapias entre su viuda, Nuria González, y los hijos mayores del empresario

Europa Press via Getty Images

El Tanatorio de la Paz, en Madrid, ha sido el escenario de un nuevo enfrentamiento entre las familias del empresario Fernando Fernández Tapias, fallecido el pasado miércoles a los 84 años.

La enemistad entre la viuda de Fernández Tapias, Nuria González, y los hijos mayores del exvicepresidente del Real Madrid quedó patente en las últimas voluntades del fallecido, que dejó por escrito que no quería que los hijos que le demandaron acudiesen a su funeral. A pesar de ello, estos se presentaron en el lugar, lo que propició varios momentos de tensión con la viuda del empresario.

Según informa la revista Semana, el primero de estos altercados se produjo durante el velatorio, por donde pasaron muchos rostros conocidos del deporte, la política o la televisión, como Fernando Verdasco y Ana Boyer, Ana Botella, Isabel Preysler, Ana Obregón o Terelu Campos, entre otros.

Allí, un familiar de la viuda invitó a salir de la sala a los hijos del primer y segundo matrimonio de Fernández Tapias. "Ella solo quería que se respetara la voluntad final de su marido y ha tratado de evitar que ellos entraran en la sala del féretro. Fernando dejó por escrito que no quería a sus hijos mayores en su funeral", han asegurado en el programa TardeAR.

El segundo momento de tensión ocurrió durante la misa funeral por Fernández Tapias, tal y como ha revelado la periodista Ángela Portero en el programa Así es la vida de Telecinco.

Entre otros detalles, durante la misa, el padre Ángel, que oficiaba la ceremonia, no nombró a los hijos mayores. "Tan solo se nombró a Alma e Iván como hijos, un detalle que me pareció bastante feo, que no se nombrara a todos sus hijos...", valoró Portero.

Lo peor llegó después, según la colaboradora, "cuando los hijos se dirigen al momento de la incineración, los guardaespaldas de Fernández Tapias les prohíben el paso... yo no sé quién estaba dentro, pero a ellos no les dejaron pasar", ha dicho.

Tras este incómodo momento, los hijos mayores decidieron finalmente "que no iban a entrar en otra provocación y se tuvieron que ir sin poder participar en un momento muy íntimo", ha asegurado Ángela Portero.