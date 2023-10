Madrid acusa al Gobierno de "hacer repartos disimulados" de migrantes por la Península y le pide una reunión para "coordinarse"

El choque entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por la crisis migratoria continúa. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha enviado una carta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, dirigido en funciones por José Luis Escrivá. En el texto, Dávila les acusa de "realizar repartos disimulados de inmigrantes por la Península sin el conocimiento del resto de administraciones" e insta a convocar la Conferencia Sectorial de Inmigración.

Ante la crisis migratoria que está produciéndose en España por la llegada de 13.000 personas a Canarias a lo largo de los últimos meses, el Ejecutivo nacional ha comenzado a redistribuir a estas personas por el resto de las Comunidades Autónomas para aliviar la presión que se vive en el archipiélago canario. Esta medida ha generado disputas con algunas autonomías como Madrid, desde donde se reclama "la necesidad imprescindible de compartir información". La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ya reprochó este lunes la falta de datos que estaban recibiendo.

La consejera solicita de forma "inmediata" la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Inmigración: "No podemos esperar ni un día más a reunirnos", urge en su misiva. Dávila interpela directamente al ministro Escrivá para instalarle a "actuar de manera seria" y con "lealtad institucional", ofreciendo información rigurosa, precisa y detallada a las comunidades autónomas.

La responsable del área de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, afea la forma en la que se está gestionando la situación: "No puede ser que nos enteremos de las cuestiones que nos atañen por la prensa". Dávila recuerda que la asistencia y protección de estas personas no consiste solo en "asistirlas eventualmente y dejarlas luego en la calle a su riesgo y ventura", sino que es necesario "saber qué va a pasar a posteriori y qué planes tiene el Gobierno para todas estas personas en un futuro cercano". Además, advierte de que ya "no será posible" prestar "unos recursos sociales básicos" por parte de las administraciones.

Este mismo jueves, el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, apuntaba en una intervención en TVE que Madrid acoge ya a 250 migrantes, repartidas en el Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas, en Pozuelo de Alarcón, y en albergues y hostales de la capital. El representante del Gobierno central en Madrid aseguraba que están "en coordinación" con el Ejecutivo autonómico y con los ayuntamientos afectados.

Desde el Ministerio también informaron que se pondrían en marcha dos alojamientos de urgencia en Carabanchel y Alcalá de Henares para dar asistencia. La ubicación que se maneja en la capital es el antiguo acuartelamiento General Arteaga del Ejército de Tierra, situado en la avenida de la Peseta, mientras que en la ciudad complutense no ha trascendido el lugar. El centro en Carabanchel podría albergar a unas 450 personas y estar en funcionamiento de dos semanas, según estimaciones del Gobierno central, una cantidad de plazas que Migración considera "ampliable" de ser necesario.

En la carta se recuerda que Madrid es "una región solidaria" que quiere ofrecer la mejor atención, para lo que necesitan tener datos y planificación para "gestionar de forma ordenada los flujos migratorios". Por esta razón, reiteran al Gobierno central la necesidad de "dejar de verter falsas acusaciones" contra Díaz Ayuso y convocar la Conferencia Sectorial, que, según detallan, lleva cinco años sin reunirse.