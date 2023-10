Críticas a Samantha Vallejo-Nágera por su opinión sobre el sector de la hostelería: "Hay pasión pero pocas ganas de trabajar"

La hostelería está cada día más en el foco en un país como España donde los bares y restaurantes están por doquier. Por ello, y ya que hay muchos debates alrededor de este sector, como el número de horas que se trabajan o las condiciones, en muchas ocasiones se viralizan las declaraciones de algunos profesionales de la industria, y ahora han sido las palabras de Samantha Vallejo-Nágera las que se han viralizado y criticado.

Los titulares sobre sector tan importante en la península se acrecientan especialmente en verano, Navidad y otras temporadas vacacionales donde los clientes aumentan. Especialmente en esas épocas, hay muchos dueños que dan su opinión, sobre todo sobre el motivo, según ellos, por el que no encuentran camareros: que no tienen ganas de trabajar.

Desde el "toda la vida hemos hecho media jornada, de 12 a 12" pronunciado por José Luis Yzuel, presidente de Hostelería España, y también por otros propietarios en televisión, hasta los contratos de pocas horas que se convierten en largas jornadas de trabajo, pasando por otras condiciones que se denuncian públicamente.

Y, en cuanto a las horas que se puede trabajar en el sector gastronómico, Samantha Vallejo-Nágera, directora de su propio catering y jueza de MasterChef, ha pronunciado unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en redes.

"Hay una burbuja seria, unida a un problema de personal intenso. En este sentido, creo que hay pasión pero pocas ganas de trabajar", respondió en una entrevista con El Mundo. "La gastronomía no son ocho horas al día, trabajar en un restaurante supone involucrarte en un proyecto, dejarte la piel, ser responsable y hacer el trabajo parte de su vida, no es ir, fichar, irme y ya. La hostelería es mucho más que eso".

"Creo que a la gente que le gusta la hostelería y trabaja en ella tiene que disfrutar y no contar las horas. No quiero decir que haya que trabajar más de las horas necesarias, pero sí hay que responsabilizarse, ver más allá y eso hoy en día falta", matizó. "Por eso creo que la gastronomía está pasando por esa especie de auge-crisis, las dos cosas".

Eso de involucrarte sobre todo que lo hagas gratis no? Por el amor al trabajo.

Rápidamente, estas palabras se han viralizado y han recibido centenares de respuestas, muchas de las cuales estaban cargadas de críticas hacia la chef, y otras han intentado hacer ver que con la pasión no se come si las condiciones no son buenas.

"Es aplicable solo si es tu negocio", ha dicho un tuitero. "Y por tal esfuerzo ser pagada, con el amor al arte no se come", ha añadido otra. "Hay ganas de tener trabajadores, pero pocas de pagarles un sueldo digno", ha escrito otro usuario. "Muy bien la implicación y el trabajar, pero a ver si esa implicación va también en el sentido contrario y les dan a los trabajadores la parte proporcional de los beneficios", ha añadido otra.