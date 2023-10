Arnold Schwarzenegger cree que "sería un gran presidente" de Estados Unidos

Arnold Schwarzenegger acaba de lanzar Be Useful: Seven Tools for Life, por lo que está en plena promoción de su libro. Por ello, el actor de 76 años no desaprovecha la oportunidad de pronunciarse sobre los múltiples temas con los que se le relaciona, que no son pocos: de su pasado como fisioculturista hasta su faceta como político, la cual le gustaría llevar más allá, aunque no pueda, y postularse a presidente de Estados Unidos.

Aunque la mayoría del público le recuerda por su larga carrera de actor, dejó de lado Hollywood para pasarse a desempeñar un cargo público. Desde noviembre de 2003 hasta enero de 2011, fue gobernador de California, convirtiéndose así, después del irlandés John G. Downey (en 1862), en el segundo hombre nacido en el extranjero que ocupó ese cargo en California.

El actor tiene doble nacionalidad, austriaco-estadounidense, por lo que, al haber nacido fuera, en Thal (Austria) en 1947, la Constitución le impide presentar su candidatura a presidente de los Estados Unidos, por más que se lo hayan pedido algunos de sus millones de votantes de California.

Pero está claro que a él le hubiera gustado llegar más lejos en política y haber liderado el país en el que vive y que le ha visto crecer sería un sueño para él.

"Creo que sería un gran presidente", opinó en una entrevista con la BBC. "Todo lo que he conseguido ha sido gracias a Estados Unidos. Me ha dado muchas oportunidades y el pueblo estadounidense me ha acogido con los brazos abiertos".

"Nadie me impidió alcanzar el éxito", recordó. "Así que no me voy a quejar de lo único que no puedo hacer, que es presentarme a las elecciones presidenciales".

En cuanto a la posibilidad de que en 2024, las elecciones puedan volver a ser entre Joe Biden y Donald Trump, el exculturista declaró que espera que el país "encuentre sangre joven de verdad", porque le es extraño que se esté eligiendo entre personas que tienen entre 70 y muchos y 80 y pocos en lugar darle una oportunidad a "personas de entre 40 y 50 o tal vez incluso más jóvenes".

Por ello, según su opinión, aunque considera que sería un gran presidente, su edad no sería la más adecuada para serlo aunque pudiera presentarse.

Lo cierto es que Arnold Schwarzenegger nunca tuvo pensado meterse en política en pleno éxito en Hollywood, tal y como desveló en 2002, antes de ganar las elecciones, a LA Weekly. "Me casé con una familia política", explicó, en referencia a su exmujer, Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy. "Te juntas con ellos y oyes hablar de política, de tender la mano para ayudar a la gente. Estuve expuesto a la idea de ser un servidor público y Eunice y Sargent Shriver se convirtieron en mis héroes".