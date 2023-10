El tierno reencuentro de Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, 30 años después de 'Mentiras arriesgadas'

¿Sirven para algo las fiestas de beneficencia en Hollywood? Pues, por cínico que uno sea, admitirá que son la mejor ocasión para que nuestras estrellas de cine favoritas celebren emotivos reencuentros. Sin ir más lejos, el de Jamie Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger.

Ahora que Mentiras arriesgadas se acerca a su 30 aniversario, el 'Governator' y la flamante ganadora del Oscar por Todo a la vez en todas partes se han visto de nuevo las caras en un evento de la ONG After-School All-Stars, dedicada a ayudar a niños sin recursos. La propia Curtis ha dado testimonio del hecho en su instagram (vía People).

"Ja, me llamo Ingeborg y soy de Stuttgart", empieza el mensaje de Curtis, y con una buena razón: el evento en cuestión simulaba una oktoberfest (fiesta alemana de la cerveza), y ella dio ejemplo presentándose con un vestido típico y una coronita de flores, dedicándose a jugar con unos cabritillos que andaban sueltos por ahí.

Schwarzenegger, sin embargo, acudió al sarao con ropa de calle. Cosa que no impidió a su excompañera de reparto aclamarle al grito de "¡Amo a Arnold! ¡Es el mejor de todos los tiempos!".

¿En qué película trabajaron Schwarzenegger y Curtis?

En 1994, Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis protagonizaron Mentiras arriesgadas. Una película que, si bien resultaba menos grandilocuente de lo habitual en James Cameron (es decir, que no había ningún apocalipsis de por medio), se convirtió en un éxito de taquilla recaudando 146 millones de dólares, y le dio a la actriz un Globo de Oro.

En 2022, ambos celebraron su trabajo durante la ceremonia en la que Curtis recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"Hay una cosa que me molesta, y es que la gente dice que [Curtis] era una actriz de reparto en Mentiras arriesgadas", declaró Schwarzenegger en aquella ocasión. "Y ella no era una secundaria: era la protagonista femenina. Era la estrella. Ella la protagonizaba conmigo".

La actriz, por su parte, también fue directa: "Me entraron ganas de hacer otra película con [Arnold]", señaló. "Fui a hablar con él y era como 'Tío, ¿por qué no hemos hecho otra juntos? Voy a hablar con Jim [Cameron] hoy mismo". De momento no tenemos constancia de que el canadiense haya hecho acuse de recibo: será que la llamada en cuestión le pilló perdido en la luna Pandora.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.