El Eurovisión de los ordenadores: diez canciones creadas con inteligencia artificial competirán en el AI Song Contest

El próximo 4 de noviembre, 10 países competirán en la Gran Final del AI Song Contest 2023, el Festival Mundial de la Canción de Inteligencia Artificial. La cuarta edición de este certamen musical se llevará a cabo en A Coruña y lleva por lema Walking with AI (O Camiño da IA) (Caminando con la IA).

La gran final podrá seguirse en directo en RTVE Play, la plataforma de vídeos bajo demanda y gratuita de RTVE, a partir de las 22.00 horas del sábado 4 de noviembre. La gala estará presentada por Neves Rodríguez, Belén Rivero y Ricardo Saavedra y será en inglés, castellano y gallego. Además de las actuaciones de los diez finalistas, la gala en directo contará con la presencia del grupo tradicional gallego AGHRÚ, el ganador del año pasado Yaboi Haboi, el equipo subcampeón PAMP! y el electro-pop de Lontreira.

Los diez finalistas provienen de distintas partes del mundo: Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Galicia, India, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. Lucharán por la victoria Ceremony Shadows con Holy Water, DADABOTS con Bandschleifer, Auditory Virtual Observatory con Spectral Gymnopédie, Kemi Sulola, Harriet Raynor & Rebel Algorithms con VTGO (Vertigo), HEL9000 con the Metal is too important…, Carmel Freeman con Reboot, Berfoed con Revisit to the observatory, DJ Swami con ‘Synthetic Love’, Synthetic Beat Brigade con How would you touch me? y PAMP! ft Ana Kiro con Florespiña (Thorny Flower)".

El ganador de la cuarta edición del AI Song Contest se elegirá mediante una votación mixta entre jurado y público. Hasta el 30 de octubre, tanto entusiastas de la inteligencia artificial, como innovadores culturales, mentes curiosas y amantes de la música, tienen la oportunidad de votar por su candidatura favorita en aisongcontest.com. El voto del público equivaldrá el 50% de la puntuación total.

Por otro lado, un jurado de especialistas de la industria musical y la inteligencia artificial será el encargado de otorgar el 50% restante de la votación final. Como novedad, el jurado de este año también contribuirá en el congreso con opiniones sobre el panorama de la IA y su impacto en los procesos creativos.

El Eurovisión de los ordenadores

Inspirado en el Festival de la Canción de Eurovisión, el concurso pone de manifiesto el potencial de la creación conjunta entre artistas y la inteligencia artificial, destacando el papel de esta tecnología como un colaborador integral en todas las etapas del proceso de composición, sin nunca pretender reemplazar a las personas.

Equipos de todo el mundo, integrados por músicos, creadores, productores, ingenieros, investigadores y desarrolladores, se han presentado este año al AI Song Contest, un festival que promueve el diálogo entre profesionales y algoritmos para la creación de música utilizando la inteligencia artificial.

A través de herramientas de datos y técnicas creativas, se exploran distintos estilos, sonoridades y enfoques de colaboración entre artistas y algoritmos, lo que representa los diversos y creativos horizontes de la inteligencia artificial en esta edición.

El festival está organizado por Stichting AISC. Desde su creación en el año 2020, AI Song Contest se ha erigido en la vanguardia de la música generada por algoritmos, fomentando la innovación y promoviendo un diálogo interdisciplinario entre artistas, científicos y el público.

Sensibilizadas por las incertidumbres que giran alrededor de la IA y con el objetivo de concienciar los participantes y la gente sobre la importancia de poner esta tecnología al servicio de las personas de manera ética, responsable y transparente, la organización del concurso ha desarrollado un nuevo sistema de evaluación basado en estos valores, además del procedimiento habitual, en la que analizaron el proceso, la creatividad, la canción y el método seguido por cada equipo.