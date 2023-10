Entrevista

El camino de lo comercial no es lo suyo, y, si aún quedaba alguna duda, la disipan definitivamente en su último trabajo, donde dar rienda suelta a lo que sienten en un disco que es todo un viaje emocional en el que se entremezclan amor, sentimientos, verdades, temores, miedos y alguna que otra lágrima. Es su "mejor disco".

Decir eso es estar muy seguros de lo que han hecho.La verdad es que sí. Del primer disco a este han pasado muchos años y han pasado muchas cosas, hemos crecido, madurado y escuchado más música. Cada vez nos acercamos más a lo que queríamos ser desde un principio, pero no sabíamos cómo llegar. Ahora por fin hemos encontrado los caminos para hacerlo. Hemos aprendido a hacer mejores canciones, más universales y más maduras. Al menos con estás canciones nosotros nos sentimos mejor, las vemos más nuestras.

¿Por qué creen que no encontraban su camino?Es que cada uno es el resultado de muchas influencias, y eso, sin querer, también te condiciona a la hora de hacer música. Cuando empiezas, inconscientemente estás buscando como aprobaciones externas, aquello de 'qué pensará la persona de la que soy fan'. Ya hemos perdido ese miedo, te lo quitas, y haces esas canciones que te gustan sin pensar en nada ni nadie más.

El resultado ha sido un disco bastante crudo.Este disco representa un momento vital nuestro que tiene cosas más blancas y negras que de colores. Es esa parte nuestra a corazón abierto, sin demasiado artificio y yendo a la emoción directa. En ese sentido sí es verdad que está ligado a la crudeza.

¿Eso de los artificios tiene que ver con la verdades y mentiras que contamos sobre nosotros mismos?Al principio no sabes cómo enseñarte, te da pánico, y quieres mostrar una parte de ti que no se corresponde con la realidad. No sabes cómo ser y te creas una especie de personaje, como si fuera un disfraz tras el que te escondes para no mostrar la verdadera persona que eres por miedo a que no guste. Ser vulnerable no es malo, ya no hace falta ponerse esa fachada de guay, que en realidad lo que oculta son inseguridades. Las vulnerabilidades nos hacen más grandes y nos acercan más a las personas que nos escuchan.

¿Creen que eso es ir a contracorriente, especialmente en la música, con las modas que se llevan actualmente?Totalmente. Pero es verdad que, según hemos ido cambiando todo eso, hemos ido mejorando. Te vas dando cuenta de que, cuando eres más tú, a la gente le gustas más a todos los niveles, tanto tu música como tu persona. Eso hace que la gente quiera ir a verte a un concierto porque le gustan tus canciones pero también tu forma de ser, y eso nos ha ayudado un montón.

La canción más especial es la que le da nombre al disco, dedicada a un amigo fallecido recientemente. ¿Les ha costado hacerla?Mucho, pero sentíamos que queríamos hacerlo. La canción y el disco son por él, y mucha fuerza de la que bebemos hoy en día también. Queríamos que este disco fuera un homenaje o una especio de unión con él para siempre, y, de paso, trasladar ese mensaje y acompañar a esas personas a las que desgraciadamente les ha tocado pasar por algo así.

Suena a catarsis.Todo el concepto del disco gira en torno a esta canción. Es que prácticamente todos los temas fueron escritos en el mismo estados, en el mismo momento vital. Este álbum ha sido como volver a respirar, una forma de curarnos.

El grupo Marlon, durante la entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

Dentro del disco también está De perreo, una de las canciones de 2022. ¿Se puede perrear y, a la vez, ser profundos?Es una canción que te lleva a otra cosa, a otro estado. La escuchas y te apetece ir a la playa, de viaje o a tomar una birra con los amigos. Cuando la escribimos estábamos en otro momento vital a todos los niveles, y se nota.

Se conocen desde pequeños. ¿Cómo ven, ahora, a esos chavales que empezaban en esto?Esos niños, incluso con sus errores y equivocaciones, no dejaron nunca de confiar, apostar y trabajar muy duro hasta llegar a donde estamos ahora. Creemos que podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos sido y en lo que nos hemos convertido, ya no solo de lo músicos que somos, sino de las personas que somos a día de hoy, después de todo lo que hemos pasado.



¿Cómo son?Somos seres más maduros que, aparte de hacer mejores canciones, creemos también que somos mejores personas. A esos chavales les diría que lo hicieran exactamente igual, no cambiaría nada de cómo lo hemos hecho. Para mal o para bien, todos los pasos dados son los que nos han traído hasta aquí. Gracias a estar juntos, hemos sabido tener los pies en el suelo y que no se nos fuera la olla más de la cuenta en ningún momento. Hay casos de artistas que, habiendo logrado mucho menos que lo que nosotros hemos conseguido, se les ha pirado la cabeza y ya no están en esto. Poder decirle a ese niño que tenía este sueño que, a día de hoy, somos mejores personas y podemos vivir de la música es un sueño. Ahora hay que seguir cuidándolo.

Siempre han querido alejarse de la imagen de grupo de chicos guapos. ¿Creen que lo han conseguido? Sin duda. Al principio ese fue uno de los puntos más jodidos que tuvimos en nuestra carrera. Pero hemos dejado de serlo porque se ha visto lo que hay detrás: buenas canciones y directos que demuestran que hay una banda que sabe tocar y suena de maravilla en directo. Al conocernos se ha visto una evolución que ha hecho que la gente no piense que somos eso. Cuando empezamos íbamos a las entrevistas con gafas de sol, escondidos detrás de cualquier cosa (ríen). Por desgracia, lo primero que juzga un ser humano es la apariencia. Las apariencias nos han jugado una mala pasada, pero hemos aprendido a salir de eso. Si no hubiese existido esa voluntad de cambiar por parte de los tres, quizá ahora estaríamos disueltos y cada uno por su lado. Los tres nos hemos ayudado a crecer en todas las facetas del ser humano.

Evidentemente no son un grupo fabricado para el éxito. ¿De haber sido así lo habrían tenido más fácil?Más fácil sí, pero no hubiera sido igual, ni seríamos lo que somos. Esto es lo que nos tocaba. Es verdad que, hace cinco años, en momentos que hemos tenido muy jodidos, nos lamentábamos y nos preguntábamos por qué esto no era más fácil, pero ahora, habiéndolo superado y habiendo aprendido a convivir con lo que ha sido nuestro camino, ninguno de los y tres lo cambiaríamos. El grupo no tendría el peso que tiene si nos lo hubieran puesto muy fácil. La gente cree en esto porque sabe lo que hay detrás, que hemos estado muchos años con giras de mierda. Es que no hemos salido de debajo de una piedra ni en Operación Triunfo ni nos han creado para llenar un Santiago Bernabéu en nuestro primer concierto. No. Hemos ido sala a sala, paso a paso, y eso también nos hace grandes.