Natalia Lacunza: "Me he sentido rechazada por algunos hombres de mi familia que sienten que no los incluyo en mi discurso"

Natalia Lacunza (Pamplona, 1999) es mucho más que una etiqueta y su música, mucho más que un estilo. Después de cinco años sobre los escenarios, la navarra vuelve a reinventarse a sí misma -"rehacerse"- con DURO (2023), su tercer EP hasta la fecha, un nuevo proyecto en el que la artista se ha desprendido definitivamente de su propio "yugo creativo".

Y es que la que fuera concursante de Operación Triunfo 2018 siempre ha encontrado en la música un refugio ("Para mí, la música es una cura, un antídoto"), a través del cual poder expresar sus inquietudes más íntimas. Ahora, además, Natalia se siente más libre que nunca para "jugar" con su propia música, sin mayor pretensión que la de divertirse creando.

¿Tiene miedo de que este nuevo rumbo musical no convenza a sus seguidores?

No tengo miedo porque al final es la música que me ha apetecido hacer y estoy muy contenta con el resultado de las canciones. Creo que que te guste un artista consiste también en abrazar todos los procesos por los que pase. O sea, mi mayor ídolo de la vida es Lady Gaga y es una persona que nunca ha repetido formato, que cada vez se ha "rehecho" en otra persona distinta, que ha tocado todos los palos... Para mí, eso es lo más guay de un proyecto, que pueda evolucionar y que pueda pasar de una cosa a otra. Aunque DURO sea diferente al resto de cosas que he hecho, creo que sigue estando mi esencia en el tipo de letra, en el tipo de melodías, en el tipo de approach de producción musical... Espero que la gente lo reciba de esa forma también.

Natalia Lacunza lanza 'DURO', su nuevo EP, JUAN JOSÉ BOTERO

¿Cómo definiría el estilo de DURO?

Tiene un poco de muchas cosas, pero básicamente tiene una vertiente mucho más electrónica que el resto de cosas que he hecho antes. O, al menos, nunca lo había hecho tan claramente. En realidad, es una mezcla de muchas cosas: un poco de afro, un poco de techno, un poco de reggaetón, de house, un poco de dembow incluso... O sea, es una mezcla de un montón de géneros, pero todo siempre dentro del pop. Siento que hemos hecho un trabajo de hilar mucho estos géneros entre sí para adaptarlos a nuestro universo. Creo que me he acercado, por así decirlo, a un estilo más urbano, dentro del cringe que da esa palabra.

En una anterior entrevista con 20minutos reveló que Tiene que ser para mí era la búsqueda de la certeza y la confianza en una misma, ¿con DURO ha dejado de cuestionarse tanto a sí misma?

Pues la verdad es que sí y no al mismo tiempo. Creo que he hecho un trabajo que ha dado sus frutos. Un trabajo que ha sido, básicamente, el de no enjuiciarme tanto. También el de escribir, producir y hacer música desde un punto más libre, sin planteármelo tantas veces. Es cierto que también ha sido un viaje lleno de altibajos, un proceso personal de perder la vergüenza y la self-consciousness ("autoconciencia") que siempre ha sido "mi cosa". Creo que he conseguido quitarme bastante de todo eso en este proyecto, pues he podido expresar cosas que en otro momento igual no habría tenido la confianza en mí misma para hacerlo. Siento que he conseguido desprenderme un poco de ese yugo a nivel creativo.

¿Siente que ha encontrado “su sitio” dentro de la industria?Creo que siempre lo he sentido así. Creo que el único "sitio"que debes de tener es el de tu voluntad, el de hacer lo que te salga del corazón realmente, pase lo que pase ahí fuera. Porque al final hay muchas cosas que no puedes controlar. No puedes controlar cómo la gente va a recibir tu música, cómo se va a comportar el resto de la industria en general ni qué cosas lo van a reventar o van a fracasar... Creo que son variables que están ahí siempre y que realmente distraen más de lo que dictaminan en tu camino. O sea, creo que tu sitio tiene que ser algo dentro de ti, como una especie de garantía de que estás haciendo lo que te dé la gana realmente y de que estás siendo sincera contigo misma.

"'DURO' es una mezcla de un montón de géneros, pero todo siempre dentro del pop."

¿Considera que es necesaria la experimentación en la música para no sentirse estancada como artista?Para mí sí lo es. Es verdad que al final cada artista lo hace a su manera. Hay gente que pertenece a un género musical y se mantiene siempre fiel a él porque le encanta y porque le llena, pero en cambio en mi caso creo que el cambio es esencial en mi proyecto. Yo soy una persona que refleja su estado personal a través de la música y, evidentemente, voy evolucionando con el tiempo. De hecho, creo que no paro de hacer música porque como todo en mí cambia tan rápido, de alguna manera necesito plasmarlo también con mi música. Es algo que ni siquiera puedo controlar. Para mí es como lo natural. Aun así, creo que es lícito tanto quedarse "estancado" en un género como querer experimentar con muchas otras cosas.

En este nuevo EP se ha atrevido más que nunca a experimentar con herramientas para modificar su voz, ¿por qué cree que todavía existe cierto debate sobre que los artistas utilicen el autotune en su música?

A mí eso me parece una tontería. Me parece que la música está para divertirse, para cambiarte la voz lo que te de la gana, para jugar con todos los elementos... Me parece que cuanto más juegues mejor es el resultado. En mi caso, ni me planteo si a la gente le molesta o no que yo me ponga un pitch en la voz en un momento dado. Yo simplemente pienso en que me da color, en que da color al proyecto entero y le da variabilidad. Es un proyecto que va precisamente de eso, o sea, de que yo me pueda divertir creando y me pueda convertir en diferentes cosas. Aun así, me parece algo superlícito que haya gente a la que no le guste. Ante eso, solo puedo decirles que escuchen otra cosa (ríe).

Natalia Lacunza lanza 'DURO', su nuevo EP. JUAN JOSÉ BOTERO

¿Ya no se identifica tanto con Nana triste y otros temas de sus inicios?¿Quién sabe? Puede ser que vuelva a eso más adelante. Yo simplemente me dejo guiar por lo que el corazón me pide en cada momento. Al final, yo me identifico con todas las diferentes cosas que he hecho. Probablemente, ahora hubiese producido Nana triste de otra manera, al igual que otros de mis trabajos antiguos, porque pienso que los hubiese podido hacer mejor. Creo que eso va implícito en la personalidad perfeccionista o picky del artista. Es inevitable no pensar lo mismo ahora que hace cinco años. Me parece bonito poder ver mi evolución y ver por dónde he ido pasando... No sé, puede que para el siguiente disco incluya también cosas acústicas.

Uno de los mensajes que más impregna sus últimos temas es una sensación de aislamiento y de soledad, ¿se considera un "alma solitaria", tal y como dice en su tema intro (DURO)?

Sí. Creo que, de alguna forma, todos tenemos nuestro propio camino solitario, pues la vida consiste muchas veces en estar solo aunque no queramos. Sin embargo, considero que en el contexto de una mujer que hace música la sensación de sentirse sola se acentúa todavía más Es algo muy recurrente e inevitable en esta profesión y, en general, en la vida de cualquier chavala de entre 19 y 24 años. Hacerse mayor consiste precisamente en darse cuenta de que hay cosas que no puedes delegar en nadie y eso es una cosa que me estoy dando cuenta últimamente. A veces, debemos aprender a estar solas.

"Ni me planteo si a la gente le molesta o no que me ponga un 'pitch' en la voz en un momento dado. Yo simplemente pienso en que le da color al proyecto."

Recientemente, participó en el Equal Fest, el primer concierto en directo de Spotify en el que se reivindica una mayor presencia de las mujeres en la industria, ¿por qué es importante este tipo de iniciativas?Yo creo que es importante fomentar que nosotras no nos veamos como competición, sino que nos veamos como compañeras y como amigas. Al final, ser una mujer joven en la industria es muy complicado. Considero que compartir entre nosotras las situaciones y movidas que hemos tenido que enfrentar es lo que nos hace fuertes realmente. Así pues, todas las cosas que nos hagan coexistir entre nosotras y que nos hagan vernos como soporte emocional me parece algo superpositivo.

Una de sus compañeras, Ptazeta, señalaba que para progresar en la igualdad se debería incluir a las artistas femeninas en todo tipo de 'playlists' para que cada vez sean escuchadas por más hombres.Ya, creo que ese es el problema también. Es una cuestión de inclusión y no tanto una cuestión de hacer más estrecho todavía el camino. Creo que lo importante es fomentar al resto de la sociedad que escuchen a todas las mujeres. Está claro que no podemos cambiar un comportamiento social simplemente con un Equal Fest... Aun así, últimamente, estoy bastante sorprendida porque veo a muchos hombres cisheteros mayores de 40 años en mis conciertos. Me alucina bastante eso porque yo al final soy la pura disidencia, o sea: soy una chica bisexual que habla abiertamente de todo, con un lenguaje también 'súper' Generación Z... Para mí, que haya gente que no vive mi realidad y que esté conectando con mi música es otra evidencia más de que es absurdo limitar la música a solo un género o a solo un tipo de público. Por eso creo que aunque ese sea un miedo con el que tenemos que convivir, tampoco debemos quitarle importancia a las iniciativas que ya están en marcha para propulsar al público general a que escuche a las mujeres.



Siempre ha reivindicado y hablado abiertamente de su bisexualidad, ¿considera que pertenecer a la comunidad LGTB pueda haberle supuesto un estigma como artista?

Es algo que nunca me había planteado porque yo siempre he sido súpernatural con esto y porque tampoco creo que me defina. Pero es verdad que sí que me he sentido a veces rechazada incluso por gente de mi familia o por gente muy cercana a mí que sienten que como hombres no les estoy incluyendo en mi discurso. Y claro, lo que no entienden es que yo estoy peleando por existir y por tener una voz y una presencia, igual que la que pueda tener un artista masculino. Pero eso no quiere decir que excluya a los hombres. Todo lo contrario: estoy intentando incluir lo mío en su mundo. Así que si tú, como hombre, te sientes ofendido porque no entiendes cuál es tu posición como cishetero masculino dentro de la lucha LGTB, el problema lo tienes tú.

¿Considera que se le ha podido encasillar por posicionarse políticamente?Pues puede ser, pero es algo que intento no pensar mucho porque si lo hiciera quizá no saldría de mi casa ni diría nada, ni sacaría ninguna canción. Creo que es muy importante trabajar en disociar un poco de eso, en no tener en cuenta las consecuencias que puedan tener los comentarios de la gente ante un proyecto libre y un discurso sincero, abierto y respetuoso como el mío. En el fondo, me parece alucinante que tengamos que seguir justificando nuestra lucha para que nos acepten. Estoy harta de contestar si es duro ser una mujer en la música, estoy harta de contestar sobre qué se puede hacer para que haya más igualdad... O sea, pregúntales a los hombres qué pueden hacer ellos para que no haya machismo o pon el foco en los que hagan las cosas mal y pregúntales qué van a hacer para cambiar su actitud porque yo, al menos, por ahora siento que lo estoy haciendo genial.

"Es muy importante trabajar en disociar, en no tener en cuenta las consecuencias que puedan tener los comentarios de la gente ante tu proyecto".

Al final la etiqueta de "feminista" pesa mucho...Sí pesa, sí. Parece que a nadie le interesa preguntarle a un catedrático de universidad qué va a hacer para que haya inclusión en su facultad. Parece que solo interesa preguntarnos a nosotras. Lo que pasa es que ya nosotras no tenemos que explicar nada. En mi caso, después de un montón de entrevistas hablando del tema, me parece un gasto de energía innecesario. A veces me quedo en plan: "Oiga, yo vine aquí a hablar de mi libro". Y me cabrea porque a un hombre no se lo hacen. Yo soy artista, aparte de feminista y LGTB, y por ello me molesta que haya gente que no vea más allá de la etiqueta de bisexual o de feminista. O sea, es que soy todo eso, pero soy una persona y soy un artista y tengo un proyecto, ¿sabes? Mi música puede hablar por mí.



Antes de convertirse en Natalia Lacunza, muchos la conocimos durante su paso por 'Operación Triunfo 2018'. ¿Qué consejo le daría a los participantes de la nueva edición de Prime Video?Igual es un consejo un poco frío o un poco hostil, pero les aconsejaría que no den nada por supuesto y, sobre todo, que trabajen muchísimo. Tienen que tener muy claro que la música es su pasión y que quieren hacer un proyecto artístico. Al final, no puede ser que te importe más entrar o no en OT que la música. Porque la música no es en absoluto un camino de rosas. Nadie te va a regalar nada y vas a tener que trabajar mucho. Por eso es tan importante que sientas amor por lo que haces.

"Me molesta que haya gente que no me vea más allá de la etiqueta de bisexual o de feminista".

Volviendo a su música... ¿Con qué sonidos se identifica más ahora mismo?Estoy haciendo muchísimos temas de afropop últimamente. Estoy descubriendo que encaja a la perfección con mi tipo de voz y mi tipo de narrativas. La mayoría que he escrito tienen un mood muy francesito. Es un universo entre house y afrobeat que me está encantando explorar. Pero, si lo preguntas por mi siguiente proyecto, todavía no sé por dónde va a ir. Sé que tengo 20 canciones hechas que no sé qué va a pasar con ellas. Al final, tengo tantos estilos distintos de los que poder beber que me resulta imposible decantarme ahora mismo.

Natalia Lacunza lanza 'DURO', su nuevo EP. JUAN JOSÉ BOTERO

A través de redes sociales ha anunciado que después de este EP quiere "parar y reconectar", ¿a qué se refiere exactamente?Cuando estás dando conciertos todo el rato durante tres años, estás exponiendo a la gente tu energía constantemente. Creo que el trabajo del artista es saber cuándo expandir y cuándo retraer. Al final, trabajas con tus emociones, con tu cuerpo y con tu voz y llega un momento en el que si estás expandiendo durante demasiado tiempo te quedas seco, literalmente. Tanto física como emocionalmente. Entonces, es importante que las cosas tengan su equilibrio.



Natalia Lacunza La cantante y compositora navarra, de 24 años, se dio a conocer en 'Operación Triunfo 2018', donde quedó tercera. Con un estilo muy definido, suma varios éxitos de pop alternativo como 'Nana triste' o 'Cuestión de suerte'. Ha lanzado tres EP, 'Otras alas' (2019), 'EP2' (2020), y este 'Duro' (2023), y un LP, 'Tiene que ser para mí' (2022).