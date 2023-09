PtaZeta: "Me da pena que haya artistas que se vean obligados a renunciar a su persona para vender más"

Camaleónica, versátil, honesta y luchadora. Así se define Zuleima del Pino González (Las Palmas, 1995), más conocida por su nombre artístico, PtaZeta, quien regresa a la música con Relajao, el primer adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio, previsto para principios de 2024.

Después de arrasar en la música más mainstream de la mano de estrellas internacionales como Bizarrap, y de experimentar con el pop con artistas nacionales de la talla de Aitana, Lola Índigo y, más recientemente, Chanel, la rapera canaria ha dado un nuevo volantazo en su carrera para volver a sus raíces, a un estilo musical que ella misma ha definido a 20Minutos como "un trap de todos los colores".

"Voy con paso firme, relajao", dice en su nuevo single... Sin embargo, su crecimiento como artista ha sido prácticamente meteórico, ¿no ha sentido cierto vértigo a lo largo de estos tres últimos años?Sí, bastante. Sobre todo al principio que, más que vértigo, lo que sentía era desubicación porque todo era nuevo para mí. Después, es verdad que comencé a sentir ese vértigo que me comentas ante lo rápido que ha pasado todo… Hasta ahora, que me siento más segura que nunca. O sea, siempre he estado segura de lo que quiero hacer, pero nunca tan segura como ahora. Ahora, aparte de segura, estoy firme.



Uno de los mensajes que más destaca es que está de vuelta ("She’s back"), pero, teniendo en cuenta el sonido de Relajao, ¿se refiere a que va a regresar al trap de sus inicios?

Eso es justamente lo que quería representar con este álbum. Aunque yo todo lo que he sacado lo he hecho contenta y nunca obligada a nada, sentía que mi propio cuerpo me estaba pidiendo volver a mi rollo de antes. Al final lo mío es eso. Es verdad que siempre he sido muy camaleónica y, desde el principio, he intentado mostrar que puedo ser muchas cosas, pero siento que no importa en qué género me meta o me metan, que nunca dejo de rapear.

¿Se ha sentido criticada o cuestionada por haberse acercado, quizá, a la música más comercial con sus colaboraciones más pop?

Nunca se me ha criticado por hacerlo, pero sí es verdad que siento que, con este álbum en concreto, mis seguidores ‘reals’, los que me siguen desde cuando yo me grababa con el móvil rapeando, van a escuchar lo que durante mucho tiempo me llevaban pidiendo. De hecho, en un inicio me planteé incluso sacar este disco en solitario con Juacko... Pero bueno, finalmente, se dieron algunas colaboraciones que tenía pendientes y que me encantan.

Antes de lanzarse con su propio proyecto musical, se curtió como artista en las famosas batallas de gallos haciendo freestyle, ¿le costó obtener la validación dentro del mundillo?

La verdad es que no. Por suerte, yo siempre me he sentido respetada antes que querida, que, a mi juicio, es lo más importante. La gente quiere de muchas maneras, pero solo hay una forma de mostrar respeto. Aun así, es cierto que al final las chicas son percibidas desde una óptica distinta, a pesar de que ahora todas las tías estamos rompiendo barreras.

Seguramente cuando empezó no fue tan sencillo...

No, lo que pasa es que yo siempre he ido a mi bola, a mi rollo, con Juacko. Siempre he tenido las cosas claras y, por esa parte, nunca me he fijado en lo que opinaran los demás. Nunca he sentido que me menospreciaran por ser una chica. De hecho, al contrario. Aún así, siempre me sentiré más a gusto trabajando, por ejemplo, con Juacko, que con cualquier otra persona en el estudio. Y por eso, si me dan a elegir, siempre lo incluyo en todos lados. Al final es como mi hermano y este disco es, en cierto modo, de los dos.



"Siempre me he sentido respetada antes que querida. La gente quiere de muchas maneras, pero solo hay una forma de mostrar respeto."

Este viernes 22 de septiembre cantará en el Wizink con el Equal Fest, un festival que reivindica una mayor presencia de las mujeres en la industria, en el que también actuarán Lola Indigo, Judeline, Nathy Peluso y Natalia Lacunza: ¿Qué la motivó a participar en esta iniciativa?

Me gustó mucho esa idea de hacer un concierto exclusivo de chicas. Además, me llevo superbién con todas y siento que vamos todas en el mismo equipo persiguiendo el mismo objetivo, y eso es muy guay. Si realmente se quisiera se podrían hacer 40 festivales más solo de chicas porque, sin duda, las hay. Espero que este festival ayude a que diferentes públicos, sobre todo el masculino, nos miren un poco más. Aun así, creo que todavía quedan muchas cosas por hacer para que se siga rompiendo y lleguemos a la verdadera igualdad.



¿Y qué cree que haría falta para alcanzar esa verdadera igualdad?

Creo que haría falta incluir a las artistas femeninas en todo tipo de playlists; que no exista solo una “playlist de chicas”, sino que se las incluya también en las demás para que sigan sonando. O sea, yo agradezco muchísimo a Equal por haberme dado la oportunidad de crecer casi desde que empecé. Pero considero que si nos quedamos simplemente en eso, a lo mejor nos estamos apartando a nosotras mismas sin quererlo. Puede ser que un chico que no sea quizá tan ‘open minded’ pase de escucharnos a nosotras por creer que somos música de chicas para chicas. Si nos metieran también en otro tipo de playlists, puede que más gente nos viese.



"Juego al Fifa Street como Ronaldo", relata en su último single… El fútbol, al igual que el rap, es un sector muy masculinizado, ¿qué opina acerca de lo sucedido con el Caso Rubiales?

Yo estuve federada en fútbol y jugué durante muchos años… y bueno, gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado nada heavy. Sin embargo, conozco a mucha gente que ha vivido situaciones así, y soy consciente de que eso pasa. Al margen de eso, lo que hizo Rubiales me parece una falta de respeto y sus disculpas no me valieron de nada. Es más, sus disculpas me hicieron pensar que era más culpable de lo que me imaginaba.



La rapera PtaZeta. JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

¿Y con respecto a su dimisión?

El acto hace la consecuencia, papi... Lo siento por él, pero es lo que tocaba hacer porque es un gesto muy feo. Y más en el deporte. Yo he tenido tanto entrenadoras mujeres como hombres y hay unas líneas, en vestuarios y tal, que no deberían traspasarse en ningún momento, por mínima que sea. O sea que, pa’ casa, Rubiales.



A pesar de todo, lo positivo es que el fútbol femenino está creciendo...

Yo me alegro muchísimo, sobre todo por mis compis, a las cuales muchas conozco por haber jugado contra ellas... Pero creo que me alegraré aún más cuando haya una chica que juegue al fútbol profesional y no tenga que tener otro trabajo adicional para perseguir sus sueños. Lo que no puede ser es que yo, como profesional de primera división o de una selección, cobre lo mismo o un poco menos que un jugador de segunda o de tercera división. Es intolerable eso.



Como aficionada a este deporte, ¿aceptaría cantar una hipotética canción para el próximo mundial de fútbol femenino?

Ah, bueno, yo aquí estoy. Estoy preparada con mi libreta y con el bolígrafo para lo que quieran (ríe). Sería increíble.



"Mi colaboración con Quevedo está escrita en la Biblia."

¿Son importantes los mensajes que lanza un artista en sus canciones?

A mí me parece que nosotros (los artistas) tenemos una gran responsabilidad. En cierto modo, llegamos a ser una religión para mucha gente. Cuando ves a alguien como Karol G llenando estadios en Nueva York y ves que si mueve la mano a la derecha, todo el mundo lo hace también, te das cuenta de que los artistas tienen un gran poder para dirigir a la gente. Con ese poder podemos mejorar las cosas, pero también podemos hacer mucho daño, así que por eso siempre intento tener en cuenta a la gente a la hora de lanzar mis mensajes.

Aun así, eso no le impide mostrar quién es en sus letras...

Yo te mando el mensaje y ya, si te lo quieres comer, te lo comes, y si no te gusta, pues es lo que hay. Nunca voy a dejar de hablar ni de lo que a mí me apetezca, ni mucho menos de lo que a mí me gusta. Hay gente que me dice que hago canciones “de mujeres para mujeres” y yo me quedo en plan: “¿y cómo no, bro?”. O sea, cuando un chico canta a una chica, no le dices que hace canciones para chicos heteros que le gustan las chicas, entonces, ¿por qué tendría que ser diferente conmigo?



¿Se considera un referente para la comunidad LGTB?

A ver, yo... no sabría qué decirte. A lo largo de mi carrera me he cruzado con mucha gente del colectivo, no solo de mi edad sino más mayor, que me ha parado para decirme que soy un referente para ellos. Cuando lo hacen yo me siento, de verdad, agradecida, porque para mí es un honor… Pero vamos, nunca he soñado con ser el referente de nadie; simplemente me levanto y me acuesto cada día siendo yo misma. Y si la gente por ello siente que eso pueda convertirme en un referente, me alegro muchísimo… Aun así, tampoco me gusta especialmente ser una abanderada del colectivo. Al final, hoy por hoy tengo muy claro quién soy, pero quién sabe cómo será Zuleima González dentro de cuatro años.

Actualmente, no siento atracción sexual por ningún chico, pero mañana, ¿quién sabe? Quizá, de repente, conozco a un chico que digo "guau" y quiero estar con él. Nadie, absolutamente nadie, tendría que tener el derecho a decirme nada. Es algo que nos puede pasar a todos.



La rapera PtaZeta JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

Si bien ya han surgido algunos artistas abiertamente gays -como el caso de La Cruz-, ¿por qué cree que todavía no ha sobresalido ningún artista masculino que dedique sus canciones abiertamente a otros hombres?

¿En la vida cotidiana es lo mismo? No. Entonces en cualquier otro ámbito tampoco va a serlo. Me entristece muchísimo porque es la parte del colectivo que más veo afectada. En mi caso, como mujer, me terminan sexualizando y, bueno, al final me intentan meter en todos lados. Pero los chicos gays no tienen ni siquiera esa opción. Es algo muy injusto que no debería pasar y estoy harta. De hecho, llevo varios años pidiendo a la industria un chico que le cante a un chico en el ámbito del reggaetón. Soy yo misma la que le dije a Alfonso (La Cruz): "Por favor, ponte en serio. Hazlo. Aparte de que tú lo vales, estás consiguiendo algo increíble"... Me da pena que mientras que yo he podido desarrollarme como me ha dado la gana, haya muchos artistas que todavía se vean obligados a renunciar a su persona por intentar vender más. Pero bueno, al final todos tenemos hambre y habrá que comer, sea de la manera que sea.



Otro de los rasgos que más la definen como artista es su acento. En los últimos años, Canarias está llevando la música urbana a lo más alto, ¿por qué cree que está habiendo este auge?

Pues está claro, porque somos lo mejor de España (ríe)... Creo que nosotros tenemos una parte de flow latino que al resto de España le falta en cuanto a la cultura del reguetón. Siempre hemos estado así de "chetados", lo que pasa es que necesitábamos ese punto de mira de España, de que nos tomaran más en serio. Con Quevedo hemos roto unos esquemas increíbles, pero todo ha pasado porque ya hubo otros artistas que pusieron su granito de arena para abrirnos a los demás las puertas a la península. Creo que a través de la música hemos conseguido poner a Canarias en el mapa y eso es muy guay.



Aunque en la música parece que el acento canario gusta al gran público, eso no sucede tanto en otros ámbitos. Recientemente, saltó la polémica por el doblaje de Sanji, uno de los protagonistas del live-action de One Piece, ¿considera que está mal visto el acento canario?

Yo me siento muy orgullosa como persona canaria de que le hayan dado la oportunidad (a Taz Skylar) de hacerlo sin tener que forzar un acento neutro. Además, se nota que tiene un acento muy marcado... Personalmente, considero que la polémica en ese caso no vino tanto por el acento diferente sino por el audio, que se escucha de peor calidad. Aun así, me gustó mucho que incluyesen nuestro acento porque es algo que no pasa nunca. Hace poco, me quedé impresionada cuando en El Grand Prix escuché a una presentadora canaria que no ocultaba su acento. Creo que siempre los canarios tenemos esa tendencia a hablar un poquito más neutro, especialmente en el ámbito de la televisión, porque se nota muy exagerado. Supongo que porque estamos acostumbrados a escuchar a los peninsulares. Pero bueno, al final ese es nuestro acento y debemos sentirnos orgullosos.



"A través de la música hemos conseguido poner a Canarias en el mapa."