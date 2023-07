Sen Senra, un viaje a la raíz antes del triunfo

Ruge el motor de un Peugeot 205. De fondo, un paisaje verde, rural, acoge decenas de cuerpos que bailan a ritmo de rave. Están en San Miguel de Presqueiras, la localidad pontevedresa donde creció Sen Senra. El músico recorre la casa y los bares que lo vieron madurar mientras repite, rotundo, que no aspira a ser "un cantante", sino "algo mejor".

Es el estribillo de No quiero ser un cantante, canción en cuyo videoclip el artista gallego condensa el concepto de su último disco, PO-2054-AZ (Universal). Este trabajo, que llega como el primer volumen de una trilogía, está compuesto por trece temas que recorren las raíces de su autor. Tanto es así que lo que da nombre al álbum es la matrícula del primer vehículo de su padre.

"Recuerdo ese coche de una forma muy intensa. Los primeros estímulos sonoros los viví en él, escuchando los casetes de camino al pueblo y cuando íbamos de viaje. El álbum es un homenaje a todo el imaginario que me rodeó, así que el coche tenía que estar ahí", avanza Senra a 20minutos.

El artista conserva una fotografía de la infancia donde aparece posando junto al vehículo. Por aquel entonces no sabía qué le deparaba el futuro ni a qué se querría dedicar. Nunca soñó con ser famoso. El interés por la música le llegó en la adolescencia, casi por casualidad. "De la música me enamoré en un momento dado a través de una guitarra y poco a poco eso llevó a lo que soy ahora", cuenta.

Aunque Senra nació en San Miguel de Presqueiras, después se mudó con su familia a Vigo. En ese momento tenía dos amores: el fútbol y la música, pero fue en esta última donde puso todas sus energías. "Para mí esto es una pasión, no un pasatiempo", explica el artista, que, antes de iniciar su proyecto en solitario, formó parte de dos agrupaciones: Demonhigh y Christ Divides.

Senra se marchó a Madrid en busca de nuevos estímulos que lo ayudaran a crecer en el plano artístico. "Igual no quería ser cantante, pero creativo sí. Me gusta estrujarme el cerebro. Todo lo que tiene que ver con crear me divierte mucho", apunta. En 2015 lanzó su primer disco, Permanent Vacaction; y en 2017 llegó The Art of Self-Pressure. En ambos cantaba en inglés hasta que dio el salto al español con Sensaciones (2019), LP que marcó un antes y un después en su trayectoria, y al que siguió Corazón cromado (2021).

El cantante Sen Senra, en una imagen promocional de su último disco. UNIVERSAL MUSIC

Con PO-2054-AZ pretende ahora volver al inicio. En el fondo, sigue siendo ese niño al que le fascinan "las cosas sencillas, las que más valor tienen en la vida". "Para mí es importante ir a comer marisco con mis padres y salir a pasear con mi perra", admite sonriente.

Sus familiares son una parte esencial del disco, en el que tienen bastante presencia sus abuelos –incluso hay un sample de su abuela–. "Ellos tienen la culpa de ponerme cosas tan bellas delante. Me han dejado la herencia de compartir, de cuidar. El cuidado es lo que más admiro de ellos. Lo tienen tan dentro que es emocionante verlo. Cuidarnos entre nosotros es algo muy elevado". Y algo parecido le ocurre con sus amistades del pueblo. "Tengo amigos de mi pueblo a los que no veo desde hace tiempo, pero sé que tenemos ese vínculo. Nos amamos. Y si le pasa algo a alguno de nosotros, nos morimos".

"Mis abuelos tienen la culpa de ponerme cosas tan bellas delante; me han dejado la herencia de compartir, de cuidar"

Exagera cuando canta "no hablo con nadie de la profesión". Bajo su opinión, el público ve su profesión con cierta "fantasía", pero "no es tan importante sonar en los carros". Eso sí, le entusiasma colaborar con artistas que le inspiran. Entre ellos están Tainy o Sky Rompiendo: "Ha sido superfácil trabajar con ellos. Las colaboraciones surgieron en Miami. De una forma muy natural vibramos juntos y creamos música que ya está puesta en el mapa".

Pop rapeado-pero-sin-rapear

Huir de un estilo musical concreto no siempre ha sido el mejor vehículo para labrarse una identidad artística, pero Senra tiene la capacidad de adaptarse con éxito a las distintas corrientes musicales que van surgiendo. Artista poliédrico, reniega de las etiquetas: ha pasado por el rock, reguetón, R&B, pop, entre otros géneros. Su última propuesta es, en sus propias palabras, "pop rapeado-pero-sin-rapear" o, dicho de otra manera, "música que nace de la exploración y la experimentación".

Mantiene que hace "música libre". "Mi intuición me marca el camino, no quiero encasillarme. En el estudio quiero probar nuevas vertientes, mezclarlas y hacer un hechizo", reconoce. Sabe que nunca llueve a gusto de todos y que el camino no es fácil, pero, como él mismo canta sobre los escenarios: "No dejes que los monstruos te atrapen. Solo queda una noche. Solo una noche para la mañana".