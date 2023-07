Recycled J: "Hacer algo disruptivo con lo anterior genera en la gente un sentimiento de añoranza del pasado"

Recycled J ha pasado de ser "el cantante referente del dolor en español" (verso de su canción 2 Tazas) a ser el cantante referente del amor en español. El artista procedente del barrio madrileño de Carabanchel presenta Casanova, su último trabajo, en el que el romanticismo y los sentimientos son los protagonistas de sus canciones.

Casanova es el nombre de su último disco. ¿Es Recycled J un casanova?Creo que todos y todas tenemos un casanova dentro. Yo soy un casanova, me apellido así, de hecho: Jorge Escorial Moreno Serrano Casanova. Es el apellido de mi abuela y tiene su significado personal. En este disco le canto mucho al amor, tiene esa parte sentimental con la que, en cierta manera, hemos querido reinventar la figura del casanova.

Las canciones del disco van en descenso en cuanto a los sentimientos. ¿Diría que el cómputo de ellas es mostrar la figura del amante?El álbum está dividido en sus tres bloques narrando ese viaje de cosas que pasan en las relaciones. Por lo que sí, hay una conexión en todo. En las letras hablo de amor, pero también hablo de rosas, de espinas y hablo de mí mismo como el casanova y como ese protagonista de la historia que conecta todo.

¿Cree en el amor para siempre?Sí, por supuesto. Creo en que hay muchas maneras de amar. Amar es para siempre, como la telenovela (risas). Quizá en el amor de una pareja, en ese amor romántico, sí que es verdad que hay veces que, cuando se acaba la pasión, se acaba el amor. Pero creo que los sentimientos mutan. Creo que el amor que une a dos ancianitos que llevan desde los 16 años juntos es un tipo de amor, el amor que tengo yo por la música es otro, y yo también le canto mucho a eso. También está el amor de familia, el amor a lo que haces en tu día a día...

Recycled J Jorge Escorial Moreno (Madrid, 1993), popularmente conocido como Recycled J, es un artista que cuenta con más de 13 años en el panorama de la música urbana. Sus numerosos trabajos, entre los que recoge 3 maquetas, 6 EPs y 2 álbumes, versan desde el rap más underground e independiente hasta los sonidos más contemporáneos y populares. Junto a Natos y Waor forman Hijos de la Ruina y bajo este nombre recogen 3 trabajos de estudio, así como colaboraciones en sus proyectos independientes.

En varias ocasiones ha comentado que es un proyecto en el ha estado trabajando un par de años. ¿Cuál ha sido su aprendizaje?Sigo aprendiendo y todavía me queda mucho que aprender de este disco. Ahora ha sido ya como el parto de toda la música y de que se escuchen las canciones. Ha sido un parto largo y doloroso, pero muy bonito a nivel profesional y personal. Ha habido mucho trabajo también de darle vueltas a todo para que tuviera el sentido que al final le hemos dado. Llevo haciendo el disco mucho tiempo y ha habido canciones que me las he cantado en diferentes conciertos porque ya estaban hechas y quería que la gente fuese escuchando cosas nuevas.

El símbolo del disco es una rosa roja. ¿Qué significado ha querido darle a este elemento?Hemos cogido la rosa como símbolo por excelencia del romanticismo, pero dándole también esa visión de la figura de casanova: es algo bello, pero que hace daño. Pues la rosa la comparamos también en ese sentido ya que es algo puro que nace y muere, al igual que un amor, una relación, un viaje, e incluso el disco. Digamos que la parte del pétalo es la parte bonita y cariñosa y la parte de la espina es que es la que duele, la que pincha, la que hace daño. Rebuscando mucho en los significados de la rosa, a lo largo de la historia ha tenido muchas connotaciones: se ha utilizado para presentar la pasión, la ciencia, la guerra... Me parecía un símbolo curioso de tratar y del que poder apropiarme para darle una nueva visión y sembrar mi propia semilla.

¿La rosa se ha convertido en su nuevo sello de identidad?No, la rosa solo es el símbolo de Casanova, no es nuevo símbolo de Recycled J. Cierto es que sí lo va a ser durante esta etapa en la que presentemos el disco, pero mi símbolo, el cero negativo, es mi sangre y de por siempre lo será.

Si hablamos de la portada del disco, esta se asemeja al cuadro de Los Amantes de René Magritte.La portada viene de un shooting que hicimos en Barcelona en el que tratamos las telas rojas como representación de los pétalos de la rosa con acabados metálicos para representarme a mí como la espina. Cuando acabamos las fotos y vi la que es la portada del disco, dije inmediatamente que la quería para representar el álbum. Me gusta la comparación con lo de Magritte porque, de hecho, cuando vi la foto, lo pensé, pero no me inspiré en su cuadro para hacerla. La gracia del cuadro de Los Amantes es que son dos personas besándose y aquí estoy yo solo mirando hacia un lado. Algo curioso de este artista es que pintaba rosas, puñales y este tipo de símbolos con los que mi equipo y yo teníamos claro que iba a ser la manera de representarme en este trabajo. Al final las cosas se hacen con un sentido y después cobran otro más grande porque todo está inventado, y lo bonito es reciclarlo y reinventarlo.

¿La estética es para usted es un aspecto fundamental a la hora de crear y de promocionar?Cien por cien. Es algo que tanto a mí como a mi equipo nos gusta cuidar y es muy importante porque forma parte del cómputo de la obra.

¿En qué otros artistas se inspira a la hora de componer?De toda la vida he mamado el pop español, y lo que he hecho con él ha sido reversionarlo a mi estilo, al igual que con el rap. En este disco hay cosas de Mecano, El Canto del Loco, Estopa, pero también hay cosas de Natos y Waor. Tengo muchos artistas en los que me inspiro de diferentes maneras; a nivel sonido, por ejemplo, me inspira mucho Justin Bieber y Post Malone, que son cantantes que hacen el pop de otra manera.

El tema Rosas Freestyle es el punto de inflexión del disco, la vuelta al rap, a sus orígenes. ¿Qué le diría a su yo de hace 10 años?No sé qué le diría, la verdad. No quiero romper barreras espacio temporales. Creo que han cambiado tanto las cosas en estos 10 o 15 años que todo lo que ha aprendido me ha costado, y ese es el camino. Lo que sí me hubiese gustado es que en mis inicios me hubiesen animado a ser yo mismo y a tomar esas decisiones que quizá tardé tiempo en tomar o en ponerlas en serio. España en aquel entonces también era otra cosa y conforme avanzan los tiempos, se entiende la vida de otra manera.

Hablando de inicios, al haber cambiado de registro musical hay una parte de los fans te piden que vuelvas al rap. Esto también le pasa a Juancho Marqués, Natos y Waor… ¿Por qué les insisten en que vuelvan a los viejos tiempos?Porque siempre es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es igual que cuando nos planteamos por qué vuelve a la extrema derecha. Los humanos somos ciclos y en el caso de la música, si haces algo que sea disruptivo con lo anterior que hayas hecho, como en mi caso, que he marcado etapas a la hora de cambiarme de nombre o de estilo, es normal que la gente pueda sentir esa añoranza del pasado, pero es algo que pasa en la vida. Para mí, la añoranza del pasado es el leitmotiv del drama.

Sorprende con un estilo diferente con cada proyecto. ¿Le daba miedo decepcionar o que no gustase al no ser a lo que sus fans están acostumbrados?Más que miedo, es la incertidumbre que siempre se tiene de si gustará o no. A mí me gusta y cuando gusta a la persona que lo hace, se defiende de otra manera. Sí que, por un lado, tengo un gran público que dentro de que les guste el rap, les gusto yo como rapero. Pero si de repente cojo y hago un disco que está más enfocado en el pop, pero está bien hecho y las letras son de rap igualmente, siento que la gente lo valora igual.

Antes de sacar el disco anunció que su presentación iba a ser en el Palacio de Vistalegre, en Carabanchel, su barrio.Eso es. Carabanchel es mi casa, son mis raíces, es donde me he criado, y a mi Madrid me encanta. Supongo que a cada persona le pasa con su sitio, por ejemplo, la gente que es isleña ama su isla. Lo que aquí no tengo es mar, no veo el horizonte, y eso es algo que te hace querer y a la vez odiar Madrid.