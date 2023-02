Natos y Waor: "Nuestro día a día ha cambiado más por el hecho de ser adultos que por el impacto de la fama"

"Los números hablan, hagamos balance" es uno de los versos que Gonzalo (Natos) canta en Cicatrices, una de las canciones más populares de este dúo madrileño de raperos y que define a la perfección el estado en el que se encuentra su carrera profesional.

Tras más de diez años en activo, están a punto de ofrecer el que va a ser "el concierto más importante de su carrera" y para el que se agotaron todas las entradas hace más de un año.

Han colgado sold out en casi todas las fechas de la gira, entre ellos el de este sábado en el Wizink Center de Madrid. ¿Qué le hubieran dicho a Natos y Waor de los inicios si les dijeran que iban a llegar a actuar aquí?Waor: No nos lo hubiéramos creído porque nunca fuimos tan ambiciosos, ni siquiera en el momento en el que empezamos. No es que fuera nuestro sueño llegar a eso, teníamos metas bastante más prudentes y modestas, pero es, probablemente, el concierto más importante de nuestra carrera. Sacamos las entradas a la venta con muchísimo tiempo de antelación para que diese tiempo a llenarlo. En las primeras horas, habíamos vendido muchas más de las que imaginábamos vender en meses y se agotaron a los cuatro o cinco días.

¿Les impone actuar en este recinto?Natos: A mí, la verdad, no me impone especialmente, me hace mucha ilusión. Después de tantos años cantando en sitios grandes y delante de miles de personas, obviamente da respeto porque es un sitio muy grande y emblemático, pero ya estamos bastante curtidos y lo que tenemos es unas ganas locas. Yo estaba más nervioso antes de que hiciéramos el Vistalegre, que es donde presentamos el disco anterior, que para nosotros fue como el culmen de nuestra capacidad. Y, ahora, cuatro o cinco años después, estar haciendo dos Wizink es increíble. W: Además, estrenamos la escenografía nueva que será la que usaremos en casi todos los recintos de esta gira, porque todos van a ser grandes: plazas de toros, polideportivos... Esto ha requerido un ensayo un poco más intenso a lo que solíamos estar acostumbrados antes.

¿Tienen sorpresas preparadas?W: Habrá colaboradores. No podemos llevarlos a todos los conciertos de la gira porque ellos también tienen sus agendas y es difícil cuadrar, por eso vamos a intentar que en Madrid y en Barcelona estén todos los posibles.

En este concierto van a presentar Luna Llena, su nuevo disco donde se aprecia una evolución de su música. ¿Temían no cumplir con las expectativas?N: El disco surgió de una manera natural. Siempre hemos intentado ponernos un poco a prueba y no quedarnos estancados en hacer siempre el mismo sonido. W: Siempre está la duda, pero tenemos un público muy fiel, que va con nosotros al fin del mundo y que nos permite algunas de nuestras de idas de olla y nuestros experimentos. Ya están acostumbrados a que siempre que sacamos algo nuevo, les demos algún tipo de sorpresa y que así nunca sepan realmente qué es lo que tienen que esperar.

Aunque musicalmente han evolucionado, en sus letras siguen hablando de sus raíces y haciendo referencia a canciones antiguas. ¿Qué mensaje buscan transmitir?W: Nuestras canciones son crónicas de juventud. Les puedes poner el estilo que quieras, una música más tirando al rock, al reguetón, al rap más clásico, a ritmos más cañeros y electrónicos o a otros directamente difíciles de etiquetar, que, al final, el hilo conductor son nuestras vivencias y que podrían ser también las de cualquier joven con una vida un poco ajetreada.

Natos y Waor Gonzalo Cidre (Natos) y Fernando Hisado (Waor) son un dúo de rap aficando en el barrio madrileño de Aluche. Cuentan con ocho álbumes a sus espaldas, destacando 'Cicatrices' y 'Martes 13'. Con el cantante Recycled J, forman el grupo Hijos De La Ruina.

El rap ha sido siempre un género estigmatizado. ¿Perciben todavía clasismo hacia lo urbano?W: Antes, quienes escuchaban rap eran tan solo raperos y ahora eso se ha roto por completo. Hay gente de cualquier clase social e ideología que les gusta, ya no el rap, sino ciertos grupos en particular. Hay quienes vienen a vernos que probablemente no tengan nada que ver con nosotros, y eso es lo bonito. N: Desde que empezamos, nunca tuvimos el público rapero al uso, siempre venía un público superheterogéneo. En nuestra época era muy raro ver a una chica en un concierto de rap, pero en nuestros conciertos, desde el principio, siempre hubo chicas y ahora diría que prácticamente es fifty-fifty. Algo que también es de agradecer, porque significa que las chavalas no se sienten cortadas a la hora de ir a un concierto de rap, sino que se dan cuenta de que es un sitio en el que pueden estar tan a gusto y que las van a aceptar.

¿Por qué cuesta tanto que el rap suene en las emisoras de radio?W: Creo que es una música un poco más densa que, a lo mejor, cuesta un poco más digerirla o requiere algunas veces de prestar un poco más atención a lo que se está diciendo, a otros estilos de música que a lo mejor ni siquiera puedes estar analizando la letra, pero solo con cierta melodía. Tampoco es fácil dar con una melodía que tenga gancho y que después de escucharla dos veces estés tarareándola en la ducha. Pero creo que el rap, en términos generales, es más difícil de digerir. Luego, obviamente, dentro del rap hay diferentes canciones y hay subgéneros.

¿Qué creen que ha cambiado en España para que sea prácticamente el nuevo pop?N: A día de hoy creo que los raperos son los artistas punteros de España, y que antes, a lo mejor, lo era un grupo de rock. Quienes han crecido escuchando rap lo ven como algo natural. Cuando empezamos había un montón de grupos, pero era algo muy minoritario y la gente lo veía con desdén, como si fueran cuatro locos diciendo chorradas. Nosotros y unos cuantos grupos más hemos demostrado que es una música seria y a tener en cuenta.

Natos y Waor llevan en activo más de diez años. ¿Qué han aprendido el uno del otro en este tiempo?W: Es una simbiosis constante porque nos hemos nutrido mucho el uno del otro. A la hora de crear en el estudio, yo he aprendido bastantes cosas de él y, al principio, a la hora de empezar a gestionar esto como un trabajo, creo que él aprendió cosas de mí. N: Tenemos la gran suerte de entendernos muy bien, de compenetrarnos, de tener mucho respeto y amor el uno por el por el otro y de remar en la misma dirección. Tenemos dos personalidades diferentes, pero que juntas suman mucho. El uno tiene lo que al otro le falta.

Su crecimiento personal se ha dado sin apenas difusión en los medios. ¿Cuál es la fórmula para crecer sin este apoyo?N: No existe una fórmula mágica como tal. El estar donde estamos a día de hoy, sin salir nunca en la tele y sin sonar nunca en la radio, es algo de lo que podemos estar muy orgullosos. Eso significa que el poder lo tiene el consumidor, por encima de que te metan a un artista con calzador y escuches lo mismo veinte veces al día. Esto funciona y todos conocemos ejemplos que han llegado al éxito de esa manera. Es igual de respetable, pero para mí tiene menos mérito.

Como dice Natos en Septiembre: "Sigo enamorado de la calle porque me brindó el amor que no me daba nadie". ¿Qué echan de menos de sus principios?N: Éramos más jóvenes, no teníamos preocupaciones, teníamos muchas menos responsabilidades y mucha ilusión, Ilusión que a día de hoy sigo manteniendo, pero es diferente, porque es desde un punto de vista más maduro y de ya haberte dado alguna hostia y saber mucho mejor lo que quieres. Antes esto era simplemente un hobby y ahora, además de un hobby, es nuestro trabajo y nos lo tomamos con total seriedad. W: Yo respondo en esa misma canción: 'Ahora que parece que todo va bien, echo de menos cuando no había nada que perder'. Es un poco lo que se echa de menos, el saltar al vacío y pensar 'total, qué puede salir mal si no hay nada que perder'. Ahora hemos construido una cosa tan grande con el paso de los años, que hay muchas cosas que perder, es obvio. Hay más miedos que antes, que simplemente era saltar al vacío y hacer lo que nos daba la gana. Yo soy más feliz ahora que antes, pero es inevitable y siempre echas de menos cosas de lo que no tienes, pero no me cambio por mi yo de hace 10 años.

En este tiempo también se formó Hijos De La Ruina, el 'trío calavera' con Recycled J. ¿Cuál es el secreto para que después de tantos años su relación siga siendo idónea?W: Nos tenemos mucho respeto, mucha admiración, somos muy buenos amigos y va a seguir siendo así siempre. Cada cierto tiempo nos apetece juntarnos los tres y el embarcarnos en un proyecto juntos hace, aparte de disfrutar de vernos, nos enriquezcamos y aprendamos, porque él es muy talentoso. Estamos en contacto a menudo, pero Jorge tiene sus giras, sus cosas, es un tío muy ocupado.

El barrio y la calle marcaron sus inicios. De hecho, siguen viviendo en Aluche.N: Nuestro día a día ha cambiado más por el hecho de ser adultos y el paso del tiempo que por el impacto que haya podido tener la fama en nosotros. Al final, nosotros llevamos una vida supernormal, salimos por la calle sin ningún problema. ¿El tener que hacerte cuatro fotos? Te las haces y a nosotros nos encanta recibir el cariño de la gente. No somos de estos artistas que les da miedo la gente y que van por ahí escondidos en una limusina con los cristales tintados. W: En nuestro barrio ya nos ha visto todo el mundo y nadie se sorprende. A lo mejor se giran y se dan un codazo con el brazo para decir 'mira', pero ya está.

¿Dirían que el éxito cambia a las personas?N: El éxito, el dinero y la fama son cosas que no cambian, sino que potencian lo que tú ya eres. Si eres una mala persona, el ser famoso te va a convertir en un déspota y el tener dinero te va a convertir en una persona que usa sus medios para hacer el mal. Si eres una persona con buen corazón y tienes valores y educación, simplemente lo tienes que recibir con un agradecimiento y no creerse más de lo que eres porque eres un ser humano como cualquier otro.

Actualmente, viven de la música, pero hay grupos que asumen que no siempre vivirán de ello. ¿En qué posición se encuentran?N: Llegados a este punto, de una manera u otra, siempre vamos a vivir de, por y para la música. Hace unos años te habría dicho que tenía ciertas dudas, pero creo que ya con el trabajo que hemos hecho y la posición en la que estamos, aunque no vivamos directamente de dar conciertos y de hacer canciones nuestras, de una manera o de otra, vamos a estar metidos en el juego.