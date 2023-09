Aitana cuenta lo que pensó al ver el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

La cantante y compositora española Aitana está promoviendo el nuevo disco que lanzó este viernes, Alpha, y entre una y otra entrevista ha opinado sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de fútbol femenino y que ha terminado en la dimisión del dirigente español: "No hay que dejarlo pasar".

La artista catalana ha contado en una entrevista para El Mundo que "estaba fuera de España" cuando las jugadoras de la selección se proclamaron campeonas del mundo, pero eso no le impidió seguir la final y lo primero que hizo al terminar el partido fue llorar "muchísimo" y llamar a su madre.

Respecto al polémico beso, admite que sintió "mucha pena" pero también pensó "que esa debía ser la noticia".

"Sobre todo para que la gente vea lo que no se tiene que hacer, para exponer lo que pasa diariamente, o sea, normalmente eso pasa en la vida, en la calle, cuando sales de fiesta...", ha explicado Aitana.

La cantante ha aprovechado para señalar "este movimiento y esta exposición que se le está dando a lo que no se debe hacer, y que no es no, y que cuando no hay un sí sigue siendo no".

Aitana ha continuado recalcando la importancia de hablar de ello "porque no hay que dejarlo pasar, toda acción tiene su consecuencia" y ha recalcado que "si no las apoyamos creo que como país tendríamos un problema muy grande".

"Me preguntaría qué es lo que nos está pasando en la cabeza, la verdad", ha terminado.