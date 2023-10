David Bisbal está de promoción por partida doble: acaba de estrenar Bisbal, su documental en Movistar+, y Me siento vivo, su nuevo disco con su consecuente gira Me siento vivo Tour 2023. Tras 22 años en el foco público y dedicándose a la música, el almeriense no deja de trabajar y cosechar éxitos.

Sobre su larga carrera y todos los altibajos, familiares y profesionales, por los que ha pasado en su vida ha reflexionado en una entrevista con Esquire, revista en la que protagoniza la portada de la edición de noviembre.

El artista recuerda cómo era de antes de trabajar en una orquesta y centrarse en la música, pues la timidez le hacía pensar que cantar era solo una afición y, en realidad, quería ser guarda forestal. Sin embargo, se armó de valentía y comenzó a probar suerte, y ahí llegó OT 1.

"Mientras trabajaba en la orquesta hacía prueba tras prueba para ver si alguien me daba una oportunidad. Entonces cogí un avión por primera vez en mi vida a Barcelona y al día siguiente me presenté al casting de Operación Triunfo. Esa ha sido la mejor decisión, porque después de esa me atreví a tomar otras. La valentía es muy importante", reflexiona sobre esta tapa, de la cual se siente "orgulloso".

"Lo pasé mal al principio, porque yo tenía un orden de trabajo en mi orquesta y cuando llegué allí prácticamente no había horario. Tenías que cantar con unos y con otros y evidentemente había que ser generoso y a la vez destacar en canciones corales", recuerda. "Lo fui disfrutando cada vez más. La parte del jurado era la que más me costaba. Yo no quería ganar OT, solo quería que alguien me diera una oportunidad. Quería quedar, al menos, en la tercera posición, porque el premio era grabar un disco".

Por ese motivo, está "muy agradecido al programa" y lleva OT por bandera allá donde va. Además, allí hizo grandes amigos, como Rosa López, aunque ya la conocía de antes.

"Presentarme al 'casting' de 'OT' ha sido mi mejor decisión, porque después de esa me atreví a tomar otras"

"Tengo una relación especial con Rosa, porque la conozco desde antes de empezar esa aventura. Cuando iba con la orquesta, coincidimos en la feria de Atarfe, en Granada. Ella estaba en una caseta pequeña con su hermano y cuando la escuchamos cantar no pudimos evitar soltar una lagrimita", rememora David Bisbal. "Pasó un año y, cuando la vi en el casting final de Madrid, no podía creerlo. Y es que Rosa es una persona que no ha cambiado nunca. Ella es ella y lo será siempre".

La etiqueta de 'triunfito'

El intérprete de Bulería se siente feliz de ser llamado triunfito, una etiqueta que ahora se ve con otros ojos, pero que en su día fue criticada por artistas consagrados como Joaquín Sabina o Rosario Flores.

"Es normal que la gente tuviera esa reacción. El tiempo y el trabajo constante de un artista es lo que hace que se posicione en el respeto de la gente y de la industria musical. Tenía que pasar el tiempo para demostrar que no era una oportunidad efímera", defiende el cantante, que ahora es íntimo amigo de Rosario y comparte plató con ella en La Voz Kids.

De aquella etapa también tiene otras señas que siguen con él, como el Corazón latino que casi representa a España en Eurovisión 2002. "Ciertas partes de la letra ya no pegan conmigo", asegura, pero "la gente se muere por escucharla" y es un tema que sigue estando en Me siento vivo Tour 2023.

En cuanto al futuro, espera poder seguir dedicándose a la música durante muchos años, pero no le preocupa porque actualmente se siente "en el mejor momento", tanto por su repertorio como "vocalmente hablando". "En el momento que vea que no puedo defender al 100% mis canciones, tendré que decirlo. No quiero que otros me lo tengan que decir", añade.

La familia

Una de las partes más personales de su vida que el propio David Bisbal ha contado y que se puede ver en su documental de Movistar+ es el alzhéimer de su padre. "Ahora ya lo tengo asumido, pero recuerdo perfectamente ese momento en el que llegué a casa y de repente se enfadó porque le di un abrazo a mi madre. No me conocía y para él era un hombre que le estaba dando un abrazo a su mujer, y se puso celoso", recuerda.

"Después dejó de conocer a los niños, a mi hermana, a mi hermano. Y a la única que conoce es a su amor, a Mari Ferre", relata en la entrevista con Esquire. "También recuerda las canciones. Prácticamente, no tiene voz, pero cuando le canto alguna canción se acuerda de la frase. Es como si se hubiese quedado en aquella época".

"Es difícil, muy difícil. No sé qué decir ni qué pensar. La vida te da momentos maravillosos y de pronto te hace poner los pies en el suelo y vivir situaciones para las que no estás preparado", reflexiona.

En cuanto a su faceta como padre, sostiene que está feliz de haber disfrutado de sus hijos en "un entorno familiar", pues se divorció de Elena Tablada en 2011, cuando su hija Ella, que actualmente tiene 13 años, era muy pequeña. Ahora, casado con la actriz y modelo venezolana Rosanna Zanetti, disfruta de una feliz paternidad junto a sus dos pequeños, Matteo, de 4 años, y Bianca, de 2.

"Rosanna y yo hablamos muchísimo sobre la educación de nuestros hijos. Estamos muy contentos con la que nos han dado nuestros padres, hemos tenido familias trabajadoras con valores extraordinarios, pero pensamos que la versión de nuestros padres se puede mejorar y lo vamos a hacer", defiende David Bisbal.