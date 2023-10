Chenoa, muy molesta con el desplante de Bisbal en su documental

David Bisbal ha querido contar, a través de un documental para Movistar+, cómo ha sido su vida profesional desde que cantaba en la Orquesta Expresiones, su inolvidable paso por la Academia de Operación Triunfo hasta convertirse en una de las voces más escuchadas y queridas en España y Latinoamérica.

En este apasionante viaje por las glorias profesionales del almeriense también se hacen paradas por algunos de los acontecimientos personales más importantes y destacados. Sin embargo, no hay mención a su relación con Chenoa.

Bisbal, junto a sus asesores, convinieron que era innecesario incluir en el documental su cacareado noviazgo y la posterior y polémica ruptura. Tampoco consideraron oportuno recordar la gala en la que volvieron a coincidir y en la que interpretaron aquel Escondidos que enamoró a toda una generación y que acabó en supuesta cobra. Una serpiente de verano que dura hasta nuestros días.

La categórica decisión de David Bisbal ha sorprendido e impactado a Chenoa. Aunque prefiere restarle importancia, quienes están cerca de ella confiesan que está muy molesta y que considera innecesarias ciertas manifestaciones de su ex. En concreto, a las declaraciones en las que el artista reconoce haber evitado hablar de sus relaciones sentimentales "porque nunca he vendido nada en las revistas".

Esta podría ser una alusión directa a Chenoa, quien sí ha ofrecido entrevistas remuneradas en el papel cuché. "Es una indirecta muy directa y, por supuesto, se lo ha tomado como tal", dice alguien que la conoce y trabaja en su círculo.

La jueza de Tu cara me suena no quiere entrar en polémicas que resultan incomprensibles en estos tiempos, pero sí deja claro en los corrillos que no se arrepiente de su relación con David y que, por supuesto, forma parte de su vida y nunca lo ocultará.