El emotivo vídeo de David Bisbal con su padre, enfermo de Alzheimer: "Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí de ti"

David Bisbal acaba de presentar el documental que habla de sus 20 años de carrera, Bisbal. En el formato, que llegó a Movistar Plus+ el 18 de octubre, el artista habla tanto de su faceta profesional como personal, donde aparece su padre, Pepe, que padece Alzheimer.

Precisamente muchos medios se ha hecho eco de las imágenes del artista junto a su progenitor. Imágenes que encogen el alma y en las que el intérprete de Silencio habla con Pepe, que no reconoce a David. "Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante", le dice el artista.

"Me han contado que fuiste boxeador", le comenta Bisbal a su padre, que responde que sí "y de los buenos", a lo que el cantante añade. "Mi padre también lo fue".

"Mi padre se llama José Bisbal Carrillo", le dice el cantante y su padre responde "ese soy yo". "Es que eres mi padre, ¿no te acuerdas de mí?", le pregunta el ex de OT.

Si hay algo que une a padre e hijo es la música. Bisbal, que le frota la cara a su padre y se deshace en gestos de cariño hacia él, se arranca a cantar Almería tierra noble, a lo que su padre se suma entonando algunas estrofas.