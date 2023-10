Quienes son las Flos Mariae y por qué se dividieron: el grupo de pop cristiano que inspiró 'La Mesias' de los Javis

Un trueque con Dios lo cambió todo: María Durán de Bellido sobrevivió a la operación del tumor maligno, y sus hijas, en agradecimiento y cumplimiento con su promesa a la Virgen y el Señor, crearon un grupo musical que propagase la fe católica. Eran siete -todas hermanas- cuando en 2013 crearon Flos Marie. Ahora sos dos grupos, las 4HBD (4 Hermanas Bellido Durán) y Mariah’s Pop, y su historia vuelve a acaparar todos los focos tras el estreno de la serie 'La Mesías' de Los Javis, que parece tener muchas similitudes con esta historia familiar.

María Durán de Bellido, la madre de familia que 'hablaba directamente con Dios'

María Durán tenía 17 años cuando se casó por primera vez. Vivió seis años en una relación de maltrato y tuvo tres hijos, después, se separó. Más tarde conoció a Xavier, su segundo marido, que adoptó a sus tres primeros hijos y con quien tuvo otros 13, -entre ellas, las Flos Mariae-.

Pero la señora Durán, que falleció años después de la formación del grupo, no era exactamente un ama de casa sin propósitos: además de impulsar la creación de Flos Mariae, fundó CatholicosOnLine, una especie de Tinder para creyentes, y Visión Católica TV, y se dedicó también a promulgar la fe cristiana a través de su canal de Youtube.

Fue ahí donde contó su relación con Dios: con él mantenía una supuesta correspondencia epistolar en la que se le encomendó -entre otras cosas-la misión de criar a sus hijos fuera del sistema público. "Yo demostraré al mundo que sin títulos se puede amar tanto a Dios que Dios da la gloria por su santa voluntad", le respondía Dios a María Durán ante su duda acerca de llevar o no a sus hijos al colegio.

Más de seis discos y 120 canciones

Durante algunos años, la banda mantuvo un ritmo de producción altísimo: publicaron la friolera de seis discos con más de veinte canciones cada uno. Todos ellos con videoclips caseros con o sin subtítulos, y muchos otros respondiendo dudas sobre sus vidas y el grupo. Y aunque aseguraron que no lo hacían por dinero, más tarde se descubrió que detrás de Flos Mariae había varios negocios familiares: una marca de ropa propia Meyalayer, una productora infantil y una editorial, entre otros.

La cara oscura de las Flos Mariae

Los trapos sucios de las Flos Mariae y su familia comenzaron a salir a la luz el pasado mes de marzo, cuando el programa de investigación 'Focus, destapó, entre otras cosas, las conversaciones que supuestamente mantenía María Durán de Bellido con Dios y que ella misma transcribía.

Además, gracias a un archivo de la hemeroteca, descubrieron que, en efecto, cuando los hermanos Bellido eran pequeños, una investigación de los Mossos d'Esquadra reveló que nueve de ellos no estaban escolarizados desde hacía dos años.

https://t.co/PuR142k79C

Duele, y duele mucho escucharos decir lo maravillosa que es nuestra familia súper numerosa, lo estupendo que es ser tía de muchos sobrinos... Hacéis creer que somos una familia modelo, una gran familia unida y feliz. Nada más lejos de la realidad... — LosotrosHBD (@LosotrosHBD) August 9, 2021

Lejos de ser una familia modelo, la familia Durán, compuesta por dieciséis hermanos, está completamente dividida, y así lo han mostrado abiertamente en redes sociales. Los bandos son dos -al menos-, por un lado las hermanas, las Flos Mariae -que desde 2021 también están divididas en dos grupos-, y por otro, los hermanos, que se hacen llamar LosotrosHBD, y que las reprochan haberles apartado y retirado la palabra desde hace años.

"No, no somos una familia unida. Nosotros no formamos parte de vuestra familia perfecta imaginaria. Somos vuestros hermanos, pero nos tenéis arrinconados en el hueco del olvido, de la indiferencia. No merecemos vuestro cariño porque no pensamos como vosotras ni como quería que pensáramos nuestra madre. ¿Cuántos años llevamos ya sin hablarnos? Y no es porque nosotros no lo hayamos intentado... ¿Cuántas veces os hemos escrito y ni os habéis molestado en responder?"

Correo enviado por LosotrosHBD a su padre, cuando María Durán de Bellido todavía vivía. Cuatro 'Focus'

LosotrosHBD no dejan de intentarlo. Cuando María Durán de Bellido todavía vivía, mandaron un correo electrónico a su padre, Xavier, para que les ayudase a gestionar toda la situación familiar. Y denunciaron en numerosas ocasiones el maltrato psicológico que supuestamente vivieron durante toda su infancia.

No creo que el maltrato físico y psicológico, los gritos, las mentiras, la manipulación puedan definirse como un bien para los hijos de nadie. — LosotrosHBD (@LosotrosHBD) September 23, 2021

Según el programa de Cuatro, 'Focus' las hermanas residen en un pueblo remoto de Castilla La-Mancha, donde viven recluidas en casa, sin contacto con los vecinos ni con su propia familia.