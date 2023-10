Nano Jr estalla por los comentarios hacia su hermana menor tras sacarla en un directo: "No tenéis respeto ni vergüenza"

Nano Jr ha estallado ante los comentarios vertidos hacia su hermana por parte de los haters tras aparecer esta en uno de sus últimos directos. Tal y como ha contado el joven en sus redes sociales, tras sacar a la pequeña, menor de edad, en pantalla, la niña ha recibido multitud de calificativos que han provocado que el joven haya dicho basta.

"Si alguno se mete y me critica e insulta, vale, lo que quieras, yo soy mayor de edad", ha comentado el joven, visiblemente molesto, en sus stories de Instagram.

Entonces, ha reconocido que, antes de dormir, ha decidido meter a su hermana pequeña en el directo, aunque no esperaba que tuviera esas consecuencias.

"¿Tú te crees, a una niña pequeña? No tenéis respeto por nada ni vergüenza para que digáis las cosas que habéis dicho en el directo. Sí, habéis dicho muchas cosas buenas, y os lo agradezco, y me da rabia recalcar lo malo. Pero ¿os parece normal la poca vergüenza que tenéis? ¿No sabéis diferenciar cuándo una niña pequeña está en directo y cuándo no, y cuándo tenéis que decir las cosas y cuándo no?", ha dicho, muy enfadado.

"Que tendréis 40 años y estaréis en el sofá haciendo eso. Se me cae la cara de vergüenza", ha rematado Nano Jr en su denuncia.

También en sus stories ha dejado un mensaje escrito admitiendo que se ha equivocado al tomar la decisión de meterla en el directo. "Creo que me he equivocado yo también, pero no me imaginaba de verdad que hubiera tanta gente mala y con tan poca vergüenza, y tan poco respeto".

Nano Jr. conmovió a toda la sociedad con su historia de vida y de superación. La lección del joven, que tiene 22 años, hizo que muchos se volcaran con él a través de las redes sociales pero también en cosas materiales, como cuando recibió un regalo que le iba a venir muy bien en su día a día: un coche. Un vehículo que, tras llevarlo a un conocido taller, no va a poder conducir, al menos de momento, ya que "no puede circular".