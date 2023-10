Bárbara Royo, pareja de Nacho Abad, habla de su sonada bronca en directo: "No nos vamos a divorciar"

La conmoción por la muerte Álvaro Prieto, el joven cordobés que perdió la vida hace unos días en Sevilla, suscitó que los programas de televisión se volcaran en el caso, suscitando incluso acalorados debates.

Uno de los que más trascendió fue el protagonizado en En boca de todos por Nacho Abad y su pareja, la abogada Bárbara Royo.

La letrada comparaba el caso con el de Marta del Castillo. "Tú decías que no hay derecho a que durante cuatro días los padres no supieran dónde estaba a su hijo y no se haya encontrado el cuerpo. Y yo te pregunto: ¿hay derecho a que haya dos padres en Sevilla buscando a su hijo desde hace 14 años? ¿La policía lo ha hecho mal también ahí o ha agotado todos los esfuerzos posibles para encontrarla y no lo ha hecho?", expresó.

Declaraciones que, a su vez, provocaron la reacción inmediata de su pareja, Nacho Abad. "Pues te voy a responder yo, voy a responder yo", le dijo, visiblemente molesto. "La Policía se equivocó y se equivocó en las primeras 48 horas. Fue un enorme error el de la policía sevillana", sentenciaba, contundente.

Sí, pero yo estoy hablando...", intentaba responder ella, que fue cortada de nuevo por su marido: "Pero déjame. Has hecho una pregunta. Así que déjame que termine de responder", insistía el periodista, creando una tensa situación en directo.

"Pero si eso lo sé, por supuesto que se equivocó en las primeras 24 horas", apuntaba Royo, que era de nuevo interpelada por Nacho: "Bárbara, Bárbara, Bárbara, por favor".

Ahora, días después del sonado desencuentro, la abogada ha bromeado, también en directo, sobre el tema. "Podemos discutir Nacho Abad y yo en plató y no quiere decir que nos vayamos a divorciar", ha aclarado.