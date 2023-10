La dueña de 'Don Super Pollo' rescata los entresijos de 'Pesadilla en la cocina' y qué hacía Chicote cuando no grababan

Don Super Pollo, en Mataró, participó en la temporada cinco de Pesadilla en la cocina. Su dueña, Helena, que era una de las tres socias del local, habló hace un par de años de los entresijos del programa que se grabó en su restaurante, que estaba especializado en carnes y pollos a la brasa.

Ahora, coincidiendo con la llegada del programa a Netflix, la tiktoker ha respondido a algunas de las preguntas de sus seguidores sobre el formato de laSexta.

Así, ha vuelto a hacer hincapié en que no hay guion: "Hay un timming, porque el tiempo es muy preciado. De 9 a 10 Alberto se sentará con Helena. De 10 a 12 Helena se pondrá en el servicio de cocina. De 12 a 1 grabaremos totales....", ha relatado. "Nadie dice lo que tenemos que hablar. Ellos no ponen cosas ahí, no te meten una rata muerta ni te ponen suciedad. Esas cosas existen", ha destacado, en relación a lo que cuentan otros dueños de locales que han participado en el programa.

Sobre su participan actores, su respuesta es tajante. "Son figurantes. Ponen un anuncio, 'oye, queréis comer gratis'. Y en España gratis y comer...", ha asegurado, añadiendo que, aunque no les dicen qué tienen que decir o cómo tienen que reaccionar, todos saber de qué va el programa.

También ha vuelto a hablar de una de las dudas que más traen de cabeza a la audiencia. ¿Qué hace Alberto Chicote durante las grabaciones? ¿Cómo es el chef? ¿Es majo? Preguntas para las que no tiene respuesta. "No lo puedo decir. Es que Alberto solo se relacionaba con nosotros en las escenas en las que él salía. Cuando él no salía en escena, no estaba", ha rememorado

Además, recuerda cómo fue en su caso la grabación. "Trajeron unos biombos. Ellos llegan el domingo, les damos las llaves y montan en una esquina del restaurante con biombos sillas con pantallas donde están los de sonido, los guionistas, los productores, la directora y Alberto, que está ahí con su maquillador. Cuando decían corten, él se iba. No te puedo decir si es majo o no", ha concluido la tiktoker.