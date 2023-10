Irene Montero no dejará "de militar ni de hacer política" aunque no sea ministra

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que no dejará "de militar ni de hacer política" en el caso de que el próximo Gobierno de coalición formado por el PSOE y Sumar no cuente con ella para continuar al frente del Ministerio que dirige desde enero del 2020.

La dirigente de Podemos ha respondido, sobre su futuro político, que quedará a disposición de su partido y "de lo que la militancia pida en ese sentido". "Me voy a dedicar de momento al Ministerio y si no, ya veremos. Pero lo que no voy a hacer es dejar de militar ni de hacer política", ha desvelado Montero en un encuentro en el Ateneo Republicano de Vallecas.

La ministra ha defendido su labor en el Gobierno ya que "por primera vez" España ocupa "el cuarto puesto en el índice de igualdad de género de la Unión Europea". "Y estábamos en el noveno puesto cuando llegamos", ha indicado, señalando que ha recibido "felicitaciones muy honestas" por parte de entidades europeas, gracias a medidas como la ley del 'solo sí es sí' o a la estructura de protección integral de las víctimas de violencias sexuales que, en su opinión, es "pionera" y un ejemplo en Europa.

Por otra parte, Montero ha defendido la entrada de Unidas Podemos en un Ejecutivo de coalición con el PSOE pese a las presiones para que no se formara en 2019. Desde el Ejecutivo, ha señalado, las transformaciones son "más profundas, más solventes, más consolidadas y, sobre todo, que avanzan más rápido".

Así, la ministra ha confirmado que en la legislatura que acaba de comenzar, y cuyo Gobierno de coalición continúan negociando PSOE y Sumar, a la espera de que las formaciones independentistas catalanas confirmen su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, "los votos de Podemos no van a servir para comprometer las posibilidades de transformación de este país".