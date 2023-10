Una oportunidad laboral para los jóvenes vulnerables: "Solo quiero un futuro estable"

Una segunda oportunidad para que los jóvenes que se encuentran en una situación vulnerable puedan conseguir incorporarse en el mundo laboral y retomar sus estudios. Este es el objetivo que persigue el programa piloto 'Primera Experiencia Profesional' que la Comunidad de Madrid organiza de forma conjunta con la Federación de Entidades Sociales Pinardi, destinado a jóvenes entre 18 y 29 años. Durante esta primera edición han participado 421 chicos y chicas.

"Acceder al mundo laboral es difícil para estos jóvenes, con este proyecto conseguimos que se abra una vía para posibilitarles una oportunidad", explica Ruth Fernández, orientadora en Pinardi. Durante esta edición el proyecto ha conseguido insertar en el mercado laboral al 70% de los chicos que han participado, según los datos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, dirigida por Ana Dávila.

Con una tasa de paro del 25,31% entre los menores de 25 años en la Comunidad de Madrid, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, desde la Consejería apuestan por iniciativas como esta para mejorar la inserción laboral de este sector de la población. Este año el Gobierno regional ha decidido continuar con el proyecto, con una inversión de casi 5 millones de euros.

"Si los datos reflejan que los jóvenes lo tienen complicado para encontrar trabajo, estos chicos y chicas, que parten con circunstancias complejas, lo tienen mucho peor", exponen desde Pinardi. El perfil de los participantes del programa es muy diverso. Algunos solo cuentan con la formación básica obligatoria, otros se vieron obligados a abandonar sus estudios de forma prematura al tener que migrar o por las circunstancias de su entorno.

Para algunos, como Gonzalo, el mundo laboral era algo completamente desconocido: "Antes no me atrevía ni a enviar un currículum, me veía frustrado, ya que quería trabajar y no sabía cómo hacerlo". Este chico de 20 años confiesa que la idea de enfrentarse a una entrevista de trabajo o empezar en una empresa le generaba pavor. Debido a su falta de experiencia, temía que no se ajustase a lo que él imaginaba y no sabía por dónde empezar a buscar trabajo. "Todo esto era nuevo para mí, pero ahora estoy en el mundo de la hostelería siento que tengo más confianza", continúa contando. Gonzalo compagina este empleo con sus estudios de Formación Profesional en un Grado Superior de Animación 3D, a lo que desea dedicarse en el futuro.

Gonzalo, uno de los jóvenes que han participado en el programa 'Primera Experiencia Profesional'. Luis Miguel Gutiérrez Machio

Inserción laboral y retomar los estudios

Cuando los jóvenes inician el programa, el equipo de Pinardi se reúne con ellos para realizar talleres donde poder conocerles mejor y así orientarles a la hora de elegir el lugar donde iniciar su trayectoria laboral. En el proyecto colaboran 15 empresas de la región de sectores como la hostelería, restauración, logística, atención al público, construcción y mantenimiento. Con estas entidades se han firmado convenios de colaboración para que los participantes puedan integrarse en sus equipos de trabajo durante una media de dos a seis meses.

"Yo antes de entrar en este programa estaba en el paro", cuenta Ohalis, otro de los participantes del proyecto. Él, a sus 23 años, solo tuvo experiencias profesionales en el sector de la hostelería y había dejado sus estudios al finalizar la ESO. "Solo quiero un futuro estable y creo que puedo seguir mejorando para lograrlo", añade. Ohalis lleva unos meses en una empresa de paquetería, donde espera poder continuar: "Hasta el 17 de noviembre tengo convenio, si todo sale bien, tendré trabajo. Si no, buscaré otra cosa, ahora tengo algo de experiencia en el sector".

Ohalis, uno de los jóvenes que han participado en el programa 'Primera Experiencia Profesional'. Luis Miguel Gutiérrez Machio

El programa 'Primera Experiencia Profesional' integra a los jóvenes en las empresas desde los primeros días, donde reciben la formación práctica que su puesto requiere. En un inicio, se les da la oportunidad de perfeccionar sus habilidades y conocer a la empresa colaboradora. Después, se les permite aplicar las nuevas destrezas dentro de la empresa. Por último, se trabaja la incorporación al mercado laboral y el retorno a unos estudios que les lleve a la obtención de un título, pudiendo ser ambos objetivos simultáneos. Durante todo este proceso se hace un seguimiento diario. "Nosotros estamos a su disposición para cualquier cosa, les vamos fijando una serie de objetivos para luego poder valorar su evolución", detalla Ruth Fernández.