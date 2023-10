El PP da un ultimátum a Armengol para que reactive la actividad del Congreso

O la presidenta del Congreso convoca a la Junta de Portavoces en un plazo de 48 horas o el Grupo Parlamentario Popular "adoptará las acciones que correspondan en derecho". El PP da así un ultimátum a Francina Armengol para que reactive la actividad del Congreso, el cual, a su juicio, lleva semanas "secuestrado". Así se lo han hecho saber a la presidenta a través un escrito en el que le exige que ponga fecha a la celebración de la Junta de Portavoces.

En el PP consideran que la inactividad en el Congreso está suponiendo una "vulneración de las más elementales normas de control parlamentario", ya que "no puede ser que desde la constitución del Parlamento, el pasado 17 de agosto, solo se haya reunido la Junta de Portavoces en dos ocasiones". Es decir, el 14 y 19 de septiembre para fijar el orden del día en la tramitación de reforma del Reglamento del Congreso y el 26 y 27 de ese mismo mes para la ordenación del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

El objetivo del PP es que el Congreso recupere su actividad parlamentaria y las iniciativas que se han registrado en los últimos meses puedan debatirse y, en su caso, prosperar. También buscan que se proceda a la aprobación del calendario de sesiones, a la configuración de la Diputación Permanente y al resto de órganos propios de la Cámara. Con todo ello, los populares aguardan las solicitudes de comparecencias que han registrado en las últimas semanas para que el Gobierno en funciones dé cuenta de asuntos de actualidad.

Por un lado, el del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para que informe sobre los Consejos Europeos que se han celebrado recientemente. Por otro, el del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Pleno para que explique la posición de España en relación con los atentados terroristas de Hamás en Israel. Una solicitud que ya aceptó el propio ministro en funciones, pero que no puede acometer sin que sea convocado. Por último, han solicitado la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska ante el Pleno para que dé cuenta de las medidas que se están adoptando en relación con la crisis migratoria en Canarias.

Una serie de iniciativas que no pueden convocarse hasta que se reúna la Junta de Portavoces que tiene que convocar la presidenta. De ahí que los populares hayan reiterado este miércoles que, al no haberse convocado ese órgano, "todas estas solicitudes no se han podido incluir en el orden del día, viéndose vulnerados los derechos de los diputados".

Mientras tanto, los populares usarán su mayoría absoluta en el Senado para ejercer el control al Gobierno en funciones. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Arenas, ha pedido la comparecencia urgente, en el Pleno de la Cámara Alta, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique su gestión ante la crisis migratoria que sufre Canarias y de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para que informe de la posición del Gobierno en funciones en relación con las repercusiones de las recientes tensiones globales en la aplicación de la Agenda 2030.