Cómo ahorrar en las suscripciones de las plataformas de 'streaming'

©[Glenn Carstens-Peters] via Unsplash.com.

El precio de las plataformas de streaming se ha disparado en los últimos años hasta llegar a ser un 81,72% más caras respecto al coste que tenían en el momento de su lanzamiento. Netflix, Amazon Prime Video o DAZN son algunas de las que más suscriptores agrupan, aunque también son de las que más se han encarecido desde que aterrizaron en España.

No todos los bolsillos se pueden permitir estas subidas, por lo que las familias se ven obligadas a hacer cuentas y valorar si realmente les compensa seguir pagando por el acceso a estos contenidos. Aun así, son muchos los usuarios que se niegan a dar de baja de estos servicios de vídeo bajo demanda.

Las OTT se han convertido en una de las principales formas de entretenimiento de los hogares y, por ello, son miles los que prefieren mantener su suscripción. De hecho, ocho de cada diez españoles cuenta con acceso a algún proveedor de vídeo bajo demanda (VOD), según Barlovento Comunicación.

Ahora bien, a pesar de este escenario de escalada de precios, aún queda margen para el ahorro. En este sentido, Sara Perales, portavoz de Comunicaciones de Kelisto, ofrece a 20minutos una serie de consejos para ahorrar en la contratación de estas plataformas.

Ahorrar en plataformas de 'streaming'

Si bien ahorrar en el pago de las plataformas de streaming es posible, hay que analizar de qué formas se puede reducir su coste y cuál conviene más a cada uno, ya que algunos casos requerirán no poder disfrutar de ciertas ventajas.

- Alternar suscripciones. "Una posible salida para buscar el ahorro sería la de pasar de una suscripción a otra según se estrenen series y películas que resulten interesantes", indica Perales. En este caso habría que darse de baja cuando consideremos que no vamos a utilizar una plataforma, pudiendo cambiarla por otra que sí vayamos a usar, aunque esto exige estar pendientes de los catálogos de cada compañía, informarnos de cuánto dura cada suscripción o de qué las posibles promociones.

- Pagar la tarifa anual. Una manera de ahorrar y mantener una suscripción durante un tiempo prolongado está en las tarifas anuales, que son más baratas que las que se renuevan cada 30 días. Así, Perales señala que al pagar 12 meses al contado se suelen ahorrar varias mensualidades y, además del ahorro, estas tarifas tienen una ventaja extra: "si el precio sube en mitad del año, a mí no me afectará hasta que se me renueve".

- Recurrir a los planes con publicidad. Las tarifas con anuncios son una alternativa que muchas plataformas están poniendo a disposición del cliente para aliviar la subida de precios. "Las opciones con anuncios rebajan el precio original de salida de estas plataformas, es decir, que tenemos la alternativa de pagar menos y ver publicidad", explica la portavoz de Kelisto.

- Compartir cuentas. Hasta ahora, compartir cuentas también había sido una forma de reducir el coste, puesto que al pagar entre varias personas se disminuía bastante el precio total. Aunque muchas plataformas ya están prohibiendo el uso de cuentas compartidas, algunas como Amazon Prime Video o DAZN aún lo permiten, aunque es posible que esto vaya a dejar de ser una opción en un futuro.

Paquetes con TV de pago

Los paquetes que ofrecen los diferentes operadores también pueden servir para el ahorro, siempre que el contenido que ofrezcan sea relevante para cada usuario. Además, no es necesariamente la opción más cara ni hay que irse a tarifas muy completas para conseguir ventajas.

"Según el Panel de Hogares de la CNMC, la principal razón que dan los hogares para tener TV de pago es que su operador se lo ofrecía gratis en un paquete, y cada vez son más las compañías que usan el aliciente de las OTT para atraer usuarios", avanza Sara Perales. En este sentido, también conviene tener en cuenta ciertos aspectos.

- Concretar la búsqueda. La oferta actual es muy amplia y en muchas ocasiones los operadores ofrecen servicios empaquetados que realmente no necesitamos, aunque, en conjunto, tengan un precio atractivo. Por ello, es recomendable rebajar las condiciones y ajustarlas a lo que estamos buscando. Por ejemplo, es habitual encontrarse con paquetes con 1 GB de fibra y datos ilimitados, pero la mayoría de hogares puede apañarse con 300 o 600 MB, y el consumo de datos mensual no está cerca de necesitar una tarifa plana.

- Pensar qué contenidos queremos. Preguntarse por los contenidos por los que estamos dispuestos a pagar es fundamental para comparar y elegir entre la multitud de ofertas. En este sentido, si queremos fútbol, hay que tener en cuenta que este suele ser el contenido más caro y las tarifas que incluyen LaLiga y la Champions no bajan de los 100 euros. En cambio, si solo se busca el acceso a una plataforma de streaming hay propuestas muy económicas y, en algunos casos, hasta las regalan con ciertas tarifas.

- Comparar tarifas. Una vez se tenga claro qué tipo de contenidos y paquetes queremos contratar, es la hora de comparar entre las diversas opciones que vayamos encontrando y que se ajusten a nuestras necesidades. Para tal fin se puede analizar una por una o recurrir a un comparador que recoja la información actualizada de los planes de los operadores sin ningún coste.

- Revisar condiciones. A la hora de elegir un paquete, hay que ver si el precio es fijo o si la cuota inicial responde a una promoción y aumenta pasados unos meses. Es posible que algunos servicios solo estén incluidos de forma gratuita al principio, en cuyo caso habrá que valorar si merece la pena pagar por ellos cuando empiecen a cobrártelos o, si por el contrario, no te interesan y quieres cancelarlos después libremente.

- Verificar la permanencia. Entre las diferentes condiciones del contrato cabe destacar la permanencia, la cual se debería repasar cada vez que se contrata un paquete de telecomunicaciones. Aunque el tiempo mínimo que requiere la mayoría de operadores para sus paquetes con TV de pago es de un año, acogerse a algunas promociones o asociar a la tarifa la compra de un dispositivo pueden duplicar este compromiso.

Suscríbete a la Newsletter de Mi Bolsillo para recibir los mejores consejos y trucos que te permitirán sacarle el máximo partido a tu presupuesto.