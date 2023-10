ElXokas habla de sus planes de "crear un videojuego" y las redes se mofan de su ingenuidad: "No se tarda tanto en hacer"

ElXokas es uno de los creadores de contenido más abierto sobre sus finanzas en directo. Además de haberse comprado un piso valorado en más de un millón de euros, ha asegurado que quiere invertir su dinero en otras empresas.

Su última idea tiene que ver con el mundo de los videojuegos. El creador gallego quiere poner a la venta su propio producto, un juego RPG que él ha ideado.

No obstante, parece que no sabe mucho de cómo funciona el proceso real de fundar y sacar al mercado un juego. Por eso, las redes no han podido evitar burlarse de sus declaraciones.

vale la pena todo el sufrimiento vivido durante años desarrollando videojuegos solo para apreciar este contenido en todo su esplendor https://t.co/MAso8ICsa8 — Valeria Castro (@Noval33t) October 23, 2023

"¿Cuánto dinero puedo necesitar para desarrollar un videojuego? No tengo ni idea", ha confesado lo primero, después de asegurar que no busca "ganar dinero" con su idea.

Aun así, está convencido de que triunfaría. Se trata de un juego "típico" basado en el rol, pero "muy guapo": "Tengo una serie de ideas que os va a flipar".

"Veo muy difícil que fracase", ha comentado, orgulloso pensando ya en la fase de prueba, ya que, piensa, "no tardaría mucho en desarrollarse" y tampoco costaría mucho "traducirlo".

Xokas: Le voy a comentar la idea a alva majo



Alva majo: pic.twitter.com/JFywL9kpiQ — NinKey | Team InCrease (@NinKey69) October 23, 2023

Va a hacer un RPG, recibirá asesoramiento de Alva Majo, no le importa el dinero, aunque eso sí, traducir, cuesta 2 centavos, es más, ni 2 centavos... no lo haces porque eres un puto vago y no te sale de los cojones ¡YO QUIERO 4 DE LO QUE SE HA FUMADO! (no, en serio, quiero 4...) pic.twitter.com/tH6lZdjhXv — Javo (@leedeostudio) October 23, 2023

Todas sus suposiciones han sido desmontadas por programadores y desarrolladores que han podido pasar años con un mismo juego y, por experiencia, saben que va a fracasar.

De hecho, la mayoría le han recomendado ver un vídeo de YouTube llamado "Por qué tu idea para un videojuego es una basura" que habla de todos los errores habituales que ha cometido ElXokas en directo.