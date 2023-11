Jóvenes en la calle al salir de los centros de menores: "Nadie nos enseña a llevar una vida de mayor"

Koutar estuvo viviendo hasta los 18 años en un centro de menores. Una vez que cumplió la mayoría de edad, tuvo que abandonar este espacio y empezar a buscarse la vida por sí misma. Sin embargo, la falta de apoyo por parte de las instituciones y de una red familiar, le llevó a vivir en la calle durante cerca de cuatro años. Pero en 2022 algo cambió. Entró en uno de los programas que gestionan desde Hogar Sí en colaboración con Provivienda, destinado a jóvenes en situación de sinhogarismo. Desde entonces tiene una vivienda y profesionales que le acompañan en el proceso de hacerse "mayor" y poder, en un futuro próximo, valerse por sí misma.

La historia de Koutar no es única. Cada vez más jóvenes acaban viviendo en la calle, muchos de ellos, según explican desde Hogar Sí, lo hacen "tras salir de algún centro de menores". De hecho, la última encuesta publicada por el INE revela que las personas entre 18 y 29 años en situación de calle han aumentado un 146,72% en los últimos 10 años en la Comunidad de Madrid. Si en 2012, eran 229 los que se encontraban en esta situación, en 2022 los datos ascendieron hasta los 565. Sin embargo, desde la ONG avisan de que esta encuesta no muestra toda la realidad. Solo los que son usuarios de los albergues. La cifra podría ser aún mayor.

De estar protegidos a ser independientes

Koutar estuvo viviendo en un centro de menores hasta que cumplió la mayoría de edad. Allí, según explica, le "preparaban la comida, tenían un horario de ducha, de comida, de irse a dormir, estaban muy enfocados en que fuésemos a clase...". Vivía muy protegida. Sin embargo, cuando llegó a los 17, empezó "una cuenta atrás en la que sabes que te queda un año para dejar de tener ayuda y apoyo", indica. A los 18 se vio fuera de este centro y teniendo buscarse la vida como buenamente podía.

Koutar a las puertas de la sede de Hogar Sí. Jorge París

"Dejé la ropa en casa de una amiga y me quedé en la calle hasta que empecé a cobrar la renta mínima", apunta. Estuvo dos meses buscando cobijo en los parques que hay por "la zona de Sol y Embajadores". Una vez que tuvo esta ayuda económica, alquiló una habitación. Fue una pequeña luz tras una complicada etapa. Sin embargo, "como no sabía manejar el dinero ni llevar una vida de persona mayor", volvió la oscuridad. No llegaba a fin de mes. "Nadie nos había enseñado cómo teníamos que organizarnos o cómo buscar nuestro futuro", manifiesta Koutar. "Nos estaban pidiendo que fuésemos adultos a personas con una mentalidad de 14 o 15 años", añade.

"Iba de un lado a otro gracias a la ayuda que me daban algunos conocidos", comenta. Pero no lograba estabilizarse en ningún sitio. "No era una vida para una chica de 18 años", apunta . "Es su decisión- la de las administraciones- cómo gestionan este problema, pero sí puedo decir, por mi experiencia, que no es suficiente ayuda la que nos dan", manifiesta.

Prueba de ello, explica, es que la mayor parte de los jóvenes con los que vivía en el centro de menores acabaron en una situación similar a la suya. "Ya nadie está pendiente de nosotros una vez que cumplimos los 18 años", apunta.

De un albergue a un piso

Antes de llegar al piso que le han facilitado desde Hogar Sí y Provivienda, además de dormir en parques, estuvo viviendo en uno de los albergues que hay en Madrid para personas en situación de sinhogarismo. "Éramos muchísima gente en la habitación y daba igual si éramos chicos o chicas", explica. "Me sentía completamente extraña", indica.

Los jóvenes en situación de calle han aumentado casi un 147% en la Comunidad. Jorge París

"Como el albergue estaba bastante lejos de Madrid, teníamos que levantarnos a las 7 de la mañana para coger el bus que nos acercaba al centro de la ciudad y luego a los 8 de la tarde estar en la parada de vuelta", comenta Koutar. "Si no llegabas puntual, te tocaba pasar esa noche en la calle", cuenta. Un día, cansada de las estrictas normas que les imponían en el centro, decidió volver a dormir en la calle. "No podía seguir durmiendo en un sitio así, teniendo que estar pendiente de si te robaban o si te pasaba cualquier cosa", manifiesta. "No volvería en mi vida".

"Los albergues son solo una oportunidad para no tener que dormir en la calle, pero no te ayudan a mejorar tu vida", comenta Koutar. Considera que hubiese necesitado, además de este espacio para descansar de noche, una red de apoyo y ayuda de profesionales que les enseñase a remontar su vida, conseguir un trabajo, tener su propio piso... En conclusión, a poder dejar la calle.

Finalmente, accedió al programa de Hogar Sí y Provivienda, 'H4y futuro'. Gracias a ellos ha conseguido un piso, está arreglando los papeles para poder trabajar, aprendiendo a autogestionarse... "Antes no tenía ni idea de cómo administrar el dinero, pero con el apoyo que me están dando, he aprendido a hacerlo", explica. "Tampoco sabía cómo coger citas por internet y ahora ya sé hacerlo sola", añade.

También, gracias a la red de psicólogos que forman parte de este programa, ha conseguido "hablar con la gente bien", en un tono tranquilo. Sin embargo, para ella, la lección más importante ha sido la de entender que "aunque hasta ahora la vida no me había dado ninguna oportunidad, ahora sí la tengo". Todo ello le ha ayudado a estar "mucho más relajada" y a dejar de lado toda la rabia y frustración que un día se adueñó de su cuerpo. "Ahora, por fin, puedo volver a dormir tranquila", manifiesta.

"Todo lo que me faltó entonces, ahora ya lo tengo o estoy aprendiendo a hacerlo", comenta. Sin embargo, mira con cierto temor el futuro de su hermana. Tiene 16 años y, por ahora, sigue en el centro, pero le quedan dos años para dejar este lugar. "Estoy intentando concienciarla para que sea consciente de lo que le espera una vez que cumpla los 18 años", dice.