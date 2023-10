Muere Alejandra Villafañe, modelo y actriz, a los 34 años

La actriz y modelo colombiana Alejandra Villafañe ha fallecido a los 34 años de edad víctima de un cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de mayo.

La joven artista, que saltó a la fama tras ganar el certamen Miss Earth Colombia en el año 2014, llevaba meses recibiendo tratamiento para la enfermedad, tal y como ella misma hacía saber en sus redes sociales.

En julio, se sometió a una cirugía que, como ella misma detalló, "se complicó un poco". Después, también habló de primera sesión de quimioterapia: "Mi primera quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara", explicaba a sus seguidores.

"Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta. Los amo a todos los que han estado aquí y todos los sé de corazón están conmigo. Familia, amigos, conocidos. Gracias", detallaba sobre la enfermedad que, al final, le ha costado la vida.

Su novio, el también intérprete Raúl Ocampo, se ha despedido de ella con una emotiva publicación en las redes con varias fotos juntos y un símbolo de infinito: "Quiero que sepas que... por siempre", ha escrito, devastado.