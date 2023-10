No son buenos tiempos para el centro político. Que se lo digan a la alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá. Cuando ayer dio el pistoletazo de salida al medio maratón imagino que estaría pensando en los varios maratones que lleva ya en sus piernas para sortear la polarización que representan algunas formaciones de izquierda y derecha de nuestro panorama político valenciano.

Al final no le quedó más remedio a la alcaldesa de incluir en su gobierno a Vox. No podía permitirse más crisis o poner en peligro los presupuestos. Con todo, se comenta que las cesiones no son tantas y las áreas cedidas no representan un serio escollo para las políticas que desea poner en marcha Catalá y su equipo. Eso habrá que verlo. Me resisto a pensar que la formación que lidera en Valencia el nuevo teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas, no dará titulares en temas que serán un salvavidas para las formaciones de izquierda.

Familia, Albufera y Fiestas y Tradiciones pueden dar mucho juego tanto a Vox como al PSPV y Compromís. La formación que lidera Abascal en España tiene muy claro que hay que dar la cara en eso que se llama la batalla cultural por abulia del PP.

De este maratón de la alcaldesa puede sacarse otra conclusión: el centro político cada vez es más pequeño en España. Lo que hizo posible la Transición y los mejores años de nuestra historia contemporánea, la búsqueda del centro, vive hoy sus horas más bajas, como en el resto de Europa. En este sentido, resultan curiosas las críticas a la alcaldesa por parte del PSPV, partido que hace tiempo se entregó, como Ferraz, al extremo. Escuchar a Sandra Gómez y Ximo Puig hablar de "normalizar la extrema derecha" y hacer llamamientos a la "civilidad", causan cuando menos sonrojo. El Acord del Botànic es buena muestra.

A Catalá le queda el consuelo de haber mantenido las Fallas dentro de su control directo. Es su gran victoria por ahora en este maratón que no ha terminado y que se antoja muy largo.