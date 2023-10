Feijóo vaticina que Sánchez formará un Gobierno "roto" porque "el punto de partida del independentismo será su punto final"

Una masa de turistas baja en tromba hasta la plaza del Ayuntamiento para contemplar uno de los puntos neurálgicos de la 'ciudad de las tres culturas'. La gran mayoría asiáticos, sacan sus réflex para capturar la imagen obligada de cualquiera que visite Toledo, donde el Partido Popular ha convocado a miles de ciudadanos para protestar contra la amnistía que, según Alberto Núñez Feijóo, "será el punto final de Pedro Sánchez". Así, en esta fría mañana de domingo, decenas de turistas posan primero con la catedral Primada, para, después, sacar el palo selfi que aborde la panorámica de la plaza copada de banderas del partido y de España y discursos con tintes de campaña electoral.

Hasta ahí se ha desplazado gran parte del grupo parlamentario popular y varios miembros de la Ejecutiva. Aunque esta vez, a diferencia del multitudinario acto que celebró el partido en Madrid, solo ha acudido el presidente del PP en Castilla La Mancha, Paco Núñez, y unas doscientas personas más de las que tenía prevista la organización. La temática, en todo caso, es la misma: protestar contra la amnistía que, si bien para Pere Aragonès es el "punto de partida" para un referéndum como el de Escocia, para Feijóo, será "el punto final de Pedro Sánchez". De ahí que el popular considere que de haber un Gobierno en los próximos meses este nacerá "roto" y con un "presidente dimitido" que no podrá cumplir con sus funciones.

"Sánchez podrá ganar la victoria en una sesión de investidura [aún sin fecha] pero los españoles no estamos dispuesto a ganar la dignidad. Los españoles no vamos a pedir perdón [la amnistía supondría que el Estado pida perdón al amnistiado] por ser una democracia con derechos y deberes". Es por esto por lo que Feijóo ha reclamado la convocatoria de elecciones. "Si el PSOE creyera en lo que hace y estuviera seguro, habría elecciones el 14 de enero para poder votar la amnistía y la financiación ideológica. Votemos el 14 de enero y aclaremos esto", ha exigido con un tono parecido al que empleaba en las campañas del 28-M y 23-J.

"Queremos una España en la que se sigan garantizando la división de poderes y el ejecutivo no invada el legislativo ni que estos invadan al judicial; queremos una España en la que la justicia no sea a la carta del que delinque, que los presupuestos resuelvan los problemas de un conjunto de políticos. Queremos una España que tenga el respeto y el entendimiento, que respete a las minorías pero no se sometan a ellas".

Habrá ampliación.