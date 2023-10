Entrevista

Bajo los retratos de los ayatolás Jomeini y Alí Jamenei, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, recibe a 20minutos en su despacho en la embajada iraní de Madrid, decorado con una exquisita alfombra persa y con la fotografía del general Soleimani, asesinado por Estados Unidos en 2020, presidiendo su mesa de trabajo.

De la solapa de su chaqueta cuelga un lazo negro en memoria de las víctimas palestinas en Gaza, junto a una insignia con la bandera de Irán. Compartiendo un té y unos pistachos, el diplomático iraní acusa a Israel de estar cometiendo "un genocidio" contra el pueblo palestino y defiende el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre.

¿Israel está cometiendo un genocidio en Gaza?Creo que es la mínima calificación que podríamos aplicar al comportamiento criminal del régimen sionista contra el pueblo palestino. Israel está violentando de forma flagrante todos los principios jurídicos del derecho internacional. Bombardeó el hospital Al-Alhi y ha destruido mezquitas, casas, incluso una iglesia... está arrasando con todo. Lo que está ocurriendo ahora es la repetición de la Nakba (éxodo palestino) de 1948, hemos vuelto a la casilla de salida, al primer día de la ocupación. Lo sorprendente es que ahora está ocurriendo delante de los ojos de todo el mundo porque se retransmite en directo por las televisiones.

Cabe recordar que los bombardeos israelís son consecuencia directa de un atroz ataque terrorista de Hamás, ¿Irán condena aquel ataque?Para nada. ¿Por qué debería condenarlo? Desde la perspectiva del derecho internacional, el principio de defensa ante el ocupante está legitimado, incluso se contempla la defensa armada. Y en base a más de 150 resoluciones de Naciones Unidas, Israel es un régimen usurpador y ocupante.

Pero aquel ataque de Hamás fue dirigido contra civiles inocentes.Eso son especulaciones que hay que demostrar. En estos últimos 10-12 días se han difundido muchas especulaciones, como la decapitación de 40 bebés, que luego se demostró que era falso, que eran fake-news. Por eso digo que los hechos hay que demostrarlos. Es más, hay noticias recientes que indican que aquellos entre comillas civiles que murieron en aquella actuación, fueron masacrados por la propia fuerza israelí para acusar a Hamás de los asesinatos. Y otra cosa que sabemos es que Hamás detuvo a un comandante de alto nivel de Israel en su casa y se lo llevó. Hamás solo tenía objetivos militares.

¿Hamás no es un grupo terrorista?¿Por qué tendríamos que considerarlo un grupo terrorista si se trata de un grupo de resistencia frente un régimen ocupante? Es más, ya he dicho que el derecho internacional permite incluso la defensa armada frente a la ocupación. Quien califique la resistencia como terrorista estaría hablando en contra del derecho internacional. Por otra parte, el mayor Estado terrorista del mundo lo constituye el régimen de Israel y me gustaría recomendar un libro escrito por un israelí (Rise and kill first, de Ronen Bergman) en el que describe detalladamente la historia de 2.500 asesinatos en Europa llevados a cabo por Israel.

Israel está acusando a Irán de estar detrás del ataque que sufrió en su territorio el 7 de octubre, ¿sabían algo de los planes de Hamás?Nosotros apoyamos la resistencia palestina frente a la ocupación porque el derecho internacional lo reconoce. Ahora bien, concretamente sobre la operación del 7 de octubre, nuestro líder supremo, Alí Jamenei, ya dijo que Irán no tuvo ninguna intervención en ello, fue algo que llevó a cabo la propia resistencia palestina. La tradición política exterior de Irán es que si nosotros hacemos algo, lo asumimos y lo anunciamos públicamente. Por ejemplo, cuando derribamos un dron agresor de EEUU en el Golfo Pérsico, lo anunciamos públicamente. Y cuando en respuesta al asesinato del general Soleimani, lanzamos misiles contra la base americana en la región, también lo asumimos y lo anunciamos públicamente. Si Irán hubiera intervenido en los ataques del 7 de octubre, lo habríamos dicho.

Dice que Irán apoya a los grupos de resistencia palestina, ¿eso significa apoyo financiero a Hamás y Hezbolá?No tengo información sobre un apoyo material o financiero, pero le puedo decir que si la resistencia palestina está legitimada desde el punto de vista legal, apoyarla también lo está. No obstante, la resistencia palestina tiene su propia capacidad financiera y operacional para actuar porque tiene apoyo popular. La gente que sale a las calles en apoyo de Palestina en los países de la región, que son millones de personas, pueden apoyar financieramente a la resistencia con algún dinero. Además, la resistencia hace su trabajo con material muy sencillo, no necesita comprar un caza F-35 ni misiles de última generación.

Los ataques de Hamás y la respuesta israelí en Gaza han dinamitado el acercamiento diplomático entre Israel y Arabia Saudí, ¿cómo lo valora Irán?Arabia Saudí, como país soberano, tendría explicar esa situación porque es su política exterior y ellos deciden. No puedo hablar por ellos, pero sí he visto que han emitido un comunicado para paralizar las conversaciones con Israel. Desde nuestro punto de vista, creemos que interactuar con un régimen que viola todos los principios de los derechos humanos no es legítimo. Además, la historia nos dice que quien lo ha hecho, no ha resultado beneficiado de ello. Para la República Islámica de Irán, establecer relaciones con Israel no tiene ninguna lógica y está totalmente descartado.

Si Israel continúa bombardeando la Franja, ¿Irán puede intervenir militarmente en el conflicto?Nuestra política exterior y de defensa está basada en defender nuestra seguridad nacional e integridad territorial. Pero en un escenario en el que todo se descontrole en la región, nadie puede descartar ninguna opción. La última vez que el primer ministro de ese régimen de ocupación (Benjamin Netanyahu) amenazó a Irán fue hace muy poco, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde nada menos que amenazó a Irán con un ataque nuclear, aunque después su gabinete salió a matizar esas palabras hablando de ataque militar y no atómico. En un escenario como ese, si Israel comete una locura contra Irán, la respuesta de Irán les hará arrepentirse.

Israel es la mayor potencia militar de Oriente Medio, ¿puede Irán plantarle cara?La historia nos dice que Israel comete locuras y es peligroso, pero no necesariamente es tan fuerte como se cree. Hasta 1982, cuando Israel quería ocupar una tierra, lo hacía, y cuando quería asesinar a alguien en el mundo, lo hacía incluso en Europa. Pero después de 1982, hemos visto cómo el régimen sionista ha tenido que retirarse en dos ocasiones del Líbano hasta el año 2000 y cuando quiso compensar esas retiradas en 2006, sufrió una derrota aún mayor. Los recientes hechos del 7 de octubre también demuestran que los sistemas militares, de seguridad y de inteligencia de Israel no son tan fuertes como se dice. Lo que ha hecho fuerte entre comillas a Israel es el apoyo desde el extranjero y el hecho de que Occidente haya cerrado los ojos ante sus crímenes. Nosotros no consideramos a Israel un poder verdadero.

Estados Unidos ha enviado una flota con dos portaaviones al Mediterráneo Oriental, ¿teme una escalada del conflicto hacia una guerra global?El presidente de Estados Unidos ha dicho que si hay un conflicto no van a intervenir, entonces no entiendo cuál es el objetivo ni la finalidad del envío de esa flota naval. Puede que su presencia genere más inestabilidad en la zona, pero a la República Islámica de Irán no le afecta porque ya está acostumbrada a ver sus flotas y portaaviones en el Golfo Pérsico. De vez en cuando entran para amenazarnos, pero saben que a nosotros eso no nos afecta y se acaban marchando. Lo que sí estamos seguros es de que EEUU apoyará al régimen sionista, de eso no tenemos ninguna duda. Desde el punto de vista humanitario, todo el mundo tiene que estar preocupado ante una posible escalada y nosotros también, pero sobre nuestra capacidad de defensa no tenemos ninguna preocupación. Hoy en día, la influencia política de EEUU en el mundo se ha reducido y su poderío militar se ha convertido a la vez en su punto débil porque allí donde va es un factor desestabilizador.



¿Cómo se puede detener el baño de sangre en Oriente Medio?Lo primero es dejar de apoyar al régimen sionista desde Occidente y después presionarlo para detener los crímenes en Gaza. Y, por supuesto, hay que pensar en una solución estable política para todo esto. Con violencia no se puede detener la violencia, hace falta una solución política para poner fin al conflicto.

¿Qué solución propone Irán para poner fin al conflicto palestino-israelí?La solución que proponemos coincide con el derecho internacional, que reconoce la autodeterminación de los pueblos, y está en el marco de los principios democráticos. Consiste en que los ciudadanos auténticos y originarios de Palestina, más allá de que sean musulmanes, cristianos o judíos, participen en un referéndum libre bajo la supervisión internacional para decidir su futuro, y que el resultado sea respetado por todo el mundo. Creemos que bajo esta propuesta tendremos por fin paz en Palestina y en toda la región, porque hasta ahora, todas las soluciones políticas, incluidos los Acuerdos de Oslo que nacieron muertos, no han tenido éxito por una simple razón: porque desde fuera quisieron imponer una decisión a la voluntad de los palestinos. Repetir errores del pasado solo conducirá a la continuación de la crisis, la limpieza étnica, el genocidio y mayores gastos para los contribuyentes europeos y americanos, que tendrán que seguir aportando miles de millones de dólares cada año para preservar la frágil seguridad de un régimen que las propias Naciones Unidas reconoce como usurpador y ocupante.



¿Los israelís no podrían votar en ese referéndum?Sería un referéndum con la participación de ciudadanos originarios y auténticos de Palestina. En Israel hay muchos emigrantes que los han llevado ahí y que no son palestinos originarios. Esas personas tienen dos pasaportes, tienen otro en el bolsillo. No son de allí y llenan los aeropuertos en cuanto hay conflicto para huir a sus países de origen. No quiero decir que no haya judíos en Palestina ni que no los hubiera en un principio, porque sí los había, igual que cristianos y musulmanes. Los que tendrían derecho a votar son ellos, la gente que es verdaderamente originaria de Palestina, ya sean musulmanes, judíos o cristianos. Los demás también tienen derecho a votar, por supuesto, pero en sus respectivos países.

Entiendo que en esa propuesta no cabe la existencia de un Estado de Israel...No lo sé, eso es algo que tienen que decidir los palestinos. Lo que salga de ese referéndum se tiene que respetar, salga lo que salga. Ahora bien, no veo cómo puede salir un Estado de Israel de un referéndum porque Palestina constituye el mayor ejemplo de ocupación en la historia de la humanidad, es un régimen de apartheid. Ningún pueblo digno permite ocupar su territorio e ignorarlo. Si el pueblo palestino no ha querido aceptar ni silenciar los crímenes de Israel durante los últimos 75 años, tampoco va a seguir aceptando la ocupación.

En España, algunos ministros del Gobierno han pedido juzgar a Israel por crímenes de guerra, ¿cómo valora esas declaraciones?Como embajador no voy a entrar ni intervenir en la política interior de España, pero eso es lo que están reclamando millones de personas que están saliendo a las calles en distintas ciudades del mundo y la lógica de lo que estoy explicando en esta entrevista. El primer ministro de ese régimen criminal y usurpador ha declarado públicamente que ha cortado el agua y la electricidad a la población de Gaza y están bombardeando a la población civil como castigo colectivo. Quien comete esas atrocidades tiene que ser juzgado. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estas mismas palabras, pero en Ucrania. Si tienes un doble rasero, no puedes ir dando lecciones de derechos humanos a los demás.

¿Cómo son las relaciones entre Irán y España?Mantenemos muy buenas relaciones con España desde hace mucho tiempo, de hecho nuestra larga historia diplomática data de 400 años atrás. La relación siempre ha sido amistosa y ha sido capital para los dos países. Mantenemos intereses comunes en áreas bilaterales y no bilaterales, aunque a veces haya impedimentos que hacen que no lleguen a materializarse. De todas formas, que haya diferencias es algo muy común y habitual en la diplomacia.



Me habló antes de que Israel llegó a amenazar a Irán con un ataque nuclear, ¿cómo está el programa nuclear iraní? ¿Tiene Irán capacidad para crear una bomba atómica?El armamento nuclear no tiene cabida en nuestra doctrina de defensa ni militar porque contradice nuestros valores, ya que se trata de un arma de destrucción masiva y son indiscriminadas, matan a civiles y por eso las rechazamos. El régimen sionista, en cambio, es capaz de matar a 100 personas inocentes si piensa que entre ellos se oculta alguien de las fuerzas de resistencia, no les importa, pero nuestra ideología islámica no lo permite. Por esa misma razón no creemos en las armas de destrucción masiva, entre ellas las armas nucleares. Y desde el punto de vista táctico tampoco creemos que tenga éxito ese tipo de armamento.



Respecto a la guerra de Ucrania, ¿está Irán suministrando drones a Rusia?No hay ninguna prueba sobre ese hecho y esas especulaciones lanzadas por Estados Unidos son ridículas desde el punto de vista lógico. Dicen que los drones iranís han cambiado la situación de la guerra en Ucrania, ignorando toda la historia militar y la industria de defensa de la Unión Soviética y de Rusia. A la vez, desacredita toda la tecnología moderna y militar de Occidente. ¿Cuatro drones iranís pudieron con toda la tecnología militar de Occidente? Es ridículo.