Travis Kelce compra una mansión para estar con Taylor Swift y huir de los paparazzi

El problema con su hasta ahora vivienda es que era de muy fácil acceso para los paparazzi y se estaba convirtiendo incluso en una atracción turística para los fans de Taylor Swift, de ahí que Travis Kelce haya apostado por su relación con la cantante, que quieren que esté basado tanto en la comodidad como en la privacidad, y se ha comprado una nueva mansión mucho más exclusiva.

Según han podido saber desde el portal norteamericano de noticias TMZ, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs se ha comprado este pasado martes una nueva residencia en la ciudad en la que juega y que ha pagado por ella algo menos de seis millones de dólares, unos 5,66 millones de euros.

La clave para esta adquisición son que la casa no solo es mucho más grande —tiene seis dormitorios, seis cuartos de baño y casi 1.500 metros cuadrados de espacio habitable—, sino que se encuentra bastante más apartada y en un complejo residencial con mayor seguridad, algo que ya comenzaba a precisar toda vez que la anterior ocasión que ambos fueron fotografiados juntos fue precisamente a las puertas de su anterior vivienda sin que hubiese nada que los protegiese.

Tal y como asegurand desde el citado medio, esta mansión cuenta con una enorme piscina que tiene incluida una pequeña cascada, así como cuenta con su propia pista de tenis y de pickleball —que combina elementos de ese mismo deporte con el pádel y que se ha puesto de moda en Estados Unidos—, así como un pequeño campo de minigolf.

Asimismo, desde ET han dad a conocer que la estrella de la NFL piensa viajar con Swift durante la etapa internacional del The Eras Tour, que comenzará el próximo mes de noviembre, ya que ambos tienen claro que deben trabajar en su futuro juntos y que no les hará ningún bien pasar tantos meses separados.

"Travis y Taylor están de acuerdo. Los dos están muy enamorados el uno del otro y disfrutan de su tiempo juntos, pero también están planeando el futuro. Taylor comienza su gira internacional en noviembre y Travis planea estar allí para pasar tiempo con ella", ha declarado la fuente.

Para ello, siempre que su trabajo y su equipo se lo permitan, irá allá donde su pareja vaya a actuar. "Travis y Taylor se toman muy en serio sus carreras y es algo que le une, por ello quieren mostrarse apoyo mutuo siempre que puedan", ha añadido, incidiendo así en que ese es el motivo por el que Taylor está asistiendo a tantos partidos de los Chiefs.