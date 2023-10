Taylor Swift asiste al nuevo partido de Travis Kelce rodeada de estrellas

La irrupción de Taylor Swift en la NFL está trayendo cola. Porque su apoyo a los Kansas City Chiefs en los que juega su rumoreada pareja, Travis Kelce, va a enfrentarla a otras grandes celebrities que apoyan a otros equipos. O va a conseguir directamente que algunas de sus amistades se acerquen a estadios como el MetLife Stadium, donde tuvo lugar en último encuentro.

Los Chiefs vencieron a los New York Jets en su casa, si bien multitud de cámaras estaban enfoncando a las zonas VIP del mismo, puesto que ahí acudió la autora de éxitos como Anti-Hero, All Too Well o Blank Space con grandes nombres como Hugh Jackman, Blake Lively, Ryan Reynolds o Sabrina Carpenter.

De hecho, justo con ellos había estado poco antes en la fiesta de cumpleaños de una de las hijas del matrimonio formado por el actor de Deadpool y la intérprete de Gossip Girl, donde también acudió Jackman e incluso Emily Blunt, si bien esta última prefirió no asistir al encuentro, qu finalizó con un 20-23.

Quien sí estaba también al lado de Swift, que va afianzando cada vez más su relación con Kelce, era Sophie Turner, la exesposa de su exnovio, Joe Jonas, y a quien le ha cedido su piso en el barrio de Tribeca en La Gran Manzana mientras dure el proceso judicial por la custodia de las dos hijas que comparte con el miembro de los Jonas Borthers.

Como ya ocurriese en el anterior partido al que asistió, a Taylor se la vio muy cercana —abrazándola y celebrando con ella los touchdowns del equipo de su hijo— con su suegra, Donna Kelce, lo que parece una prueba clarividente de que el romance con Travis va viento en popa.

Asimismo, en el palco del MtLife Stadium en el que Swift volvió a desmelenarse también se encontraba su hermano, Austin Swift, así como todos ellos estuvieron conversando con Brittany Mahomes, la esposa del quarterback y estrella de los Chiefs, Patrick Mahomes.

Taylor Swift arriving at MetLife Stadium for Travis Kelce's game with Blake Lively, Ryan Reynolds and Hugh Jackman.



Taylor Swift and Travis Kelce's mom Donna embracing at the Chiefs vs Jets game.



Taylor Swift and Sophie Turner at the Chiefs vs Jets game.

Además, Travis Kelce había abandonado esa misma mañana, como captaron los paparazzis, la vivienda de Taylor, conduciendo uno de los coches de la cantante. De ahí que se rumoreara que sí asistiría al partido, si bien en esta ocasión iba de negro y no con los colores del club de Kansas, como vestía en el anterior.

Curiosamente, desde que se supo que Taylor estaría en el estadio, el precio de las entradas se disparó, solo por la posibilidad de ver a la artista animar al ala cerrada. De hecho, Taylor dedicó varias muestras de cariño a los fans más cercanos, dedicándoles corazones con las manos.