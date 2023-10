Rosalía concede una entrevista a Penélope Cruz para 'Vogue': "Eres como un alien, el talento que tienes no es normal"

Rosalía vuelve a unirse a Vogue España para protagonizar la tercera portada de su carrera en la revista, en concreto, el número de noviembre. En ella, aparece retratada por la fotógrafa y estilista neoyorquina Katie Burnett en una sesión de fotos en blanco y negro. Pero, dentro de sus páginas, también está plasmada en una íntima entrevista realizada por nada más y nada menos que Penélope Cruz.

La oscarizada actriz ha charlado con la cantante catalana para el número de noviembre de la revista. La intérprete, que conoció a la artista en el rodaje de Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, se mostró entusiasmada de poder charlar con ella.

"Tengo tantas cosas que preguntarte… Quiero decirte una vez más lo que significas para mí. Eres como un alien, el talento que tienes no es normal", le dijo. "Es increíble cómo consigues tocar el corazón y que seas consciente de que eso viene con una responsabilidad añadida".

En su encuentro, ambas pudieron reflexionar sobre sus vidas, que en muchos aspectos son parecidas, como el tema de la fama. "No cambiaría nada (...) Me siento afortunada de poder hacer lo que hago, así que intento concentrarme en el agradecimiento y en las pequeñas cosas y así no pierdo el norte", señaló Rosalía. Por su parte, Penélope Cruz apuntó a su familia como responsables de que no haya perdido el norte.

También hablaron sobre la maternidad, pues la actriz sostuvo que actualmente puede elegir sus proyectos y no separarse de sus hijos: "Todo cambia después de ser madre. Coloca todo el puzle y ya nunca más te ves a ti mismo como el primero de la lista. Y eso es una bendición". "Me haría mucha ilusión ser madre algún día", añadió la catalana.

Las mujeres en la cultura

"Para mí las mujeres son figuras tan importantes en mi vida… Hay artistas, como Björk o Madonna, por ejemplo, que siempre han expresado su sexualidad de forma libre, desde el poder. Y para mí eso ha sido muy inspirador y ojalá que lo que yo hago tenga sentido para otras mujeres", declaró Rosalía, sobre el papel de la mujer en la cultura. "Tengo fe en las nuevas generaciones, Penélope, siento que hay un cambio de mentalidad y una sensibilidad diferente".

"En el cine también está ocurriendo y todo está evolucionando en esa línea en los últimos años. Yo he visto cosas tan surrealistas en los primeros años, a veces he pensado: '¿Pero esto es normal?'. A mí nunca me pasó nada grave, pero sí he visto situaciones en las que te dan ganas de salir corriendo y encerrarte en el baño a llorar. Todo eso está cambiando, aunque todavía queda mucho por hacer", destacó la 'chica Almodóvar'.

Además, parece que ambas quedaron tan contentas de su trabajo juntas en Dolor y gloria que sueñan con volver a coincidir en un proyecto. "Me encantaría poder estar en el estudio contigo algún día", le dijo Cruz. "¡Ay, Penélope, claro, vamos a hacer algo en el estudio!", la animó Rosalía, aunque su compañera se refería a simplemente "observar el proceso".

"Tú eres una maestra. Me encantaría hacer algo contigo, hay personas que tienen una energía especial y que te remueven simplemente hablando con ellas", alabó la intérprete de Motomami, instando a la intérprete a que cante con ella.